Comienza la etapa de las definiciones en los Juegos Regionales Neuquinos

Desde este viernes y durante el fin de semana se disputa en tres localidades la etapa regional de la competencia que clasificará a los ganadores a la final provincial.



Las localidades de Buta Ranquil y Barrancas, de la región Vaca Muerta, y Centenario, de la región Confluencia, serán desde este viernes sede de la apertura de la etapa regional de los Juegos Regionales Neuquinos 2025, una instancia en la que se definirán los ganadores que clasificarán a la final provincial.

Los Juegos Regionales -que desde la pasada edición apuntan a consolidar espacios que refuercen la identidad regional con una participación más inclusiva- se desarrollan en tres etapas: una local que se realizó y estuvo a cargo de los municipios y de las comisiones de fomento; luego una regional, que se realiza este fin de semana en busca de los siete representantes, uno por cada región, y una final provincial en cinco disciplinas.

El certamen está reservado para las categorías Sub-16 de varones y mujeres que compiten en fútbol, futsal, básquet, vóleibol y tenis de mesa. Del certamen participan aproximadamente 20.000 deportistas de forma indirecta y 4110 de forma directa.

El diseño de competencias está pensado para involucrar la participación de representantes de barrios, escuelas, ONG, instituciones públicas y privadas de los 36 municipios y 21 comisiones de fomento de las siete regiones en que está dividida la provincia: Alto Neuquén, del Pehuén, de los Lagos del Sur, del Limay, de la Comarca, Confluencia y Vaca Muerta.

El evento es organizado por la secretaría de Deportes, Cultura y Gestión Ciudadana dependiente del ministerio de Desarrollo Humano, Gobiernos Locales y Mujeres.

Etapa regional

En Buta Ranquil compite el básquet masculino con la participación de Rincón de los Sauces y los anfitriones, mientras que en fútbol 11, también de la rama masculina, en Barrancas los locales recibirán a Buta Ranquil.

Centenario albergará las competencias de fútbol 11 masculino con la participación junto a los locales de Vista Alegre y Senillosa; futsal femenino (Centenario y Senillosa), masculino (Villa El Chocón, Plottier, Neuquén, Vista Alegre y los dueños de casa).

La propuesta busca promover, fomentar y fortalecer la práctica deportiva de la población a través de un evento provincial inclusivo con perspectiva de género, que genere mayor accesibilidad, participación, compromiso, bienestar y sentido de pertenencia de las diferentes comunidades.

Además de impulsar la formación y proyección de deportistas los Juegos Regionales Neuquinos apuntan a motivar a los adolescentes hacia la práctica deportiva, una herramienta de superación y desarrollo personal en un segmento etario cada vez más afectado por altos índices preocupantes de sedentarismo.

Otras fechas

Las competencias continuarán la semana próxima, desde el lunes, en otras regiones de la provincia: Villa La Angostura (básquet masculino) y Junín de los Andes (fútbol 11 y voley ambas ramas) de la región de los Lagos, Piedra del Águila (fútbol 11 masculino y básquet masculino), y Chos Malal (futsal y básquet masculino), de la región Alto Neuquén.