Comienza la gira provincial de la Expovocacional 2025

La feria educativa más importante de la Patagonia sigue consolidando su presencia en la provincia del Neuquén después de 15 años, con el apoyo de los municipios.



El gobernador Rolando Figueroa, junto a la vicepresidenta primera a cargo de la Legislatura, Zulma Reina, y la ministra de Desarrollo Humano, Gobiernos Locales y Mujeres, Julieta Corroza, encabezaron en el Centro de Convenciones Domuyo la firma de convenios de colaboración con los intendentes de Neuquén capital, Mariano Gaido; de Zapala, Carlos Koopman; y de Chos Malal, Nicolás Albarracín, quienes formalizaron su apoyo para concretar la edición 2025 de la Expovocacional en esas localidades de la provincia.

De la firma de los convenios participaron además los ministros de Jefatura de Gabinete, Juan Luis “Pepé” Ousset y de Educación, Soledad Martínez, y la secretaria jefa de Gabinete de la municipalidad de Neuquén, María Pasqualini.

Corroza destacó los acuerdos y el trabajo articulado con los intendentes que “refuerzan un compromiso conjunto por promover la educación, la orientación vocacional y las oportunidades de formación para los jóvenes de la provincia, llegando a las distintas regiones con más oportunidades”.

“Desde el Gobierno provincial es una prioridad acompañar a las juventudes en sus trayectorias”, agregó.

Este año, la feria educativa tendrá nuevas fechas y mayor alcance en las diferentes localidades del interior neuquino.

La gira provincial incluirá tres jornadas fundamentales en el calendario educativo 2025, comenzando en el Parque de la Estación de Zapala el 26 y 27 de agosto; continuando en el Gimnasio Municipal de Chos Malal el 9 y 10 de septiembre; y finalizando en el Espacio Duam de Neuquén capital el 1, 2 y 3 de octubre. En todos los casos se realizarán de 9 a 18 horas.

Sobre la feria

Organizada por el ministerio de Desarrollo Humano, Gobiernos Locales y Mujeres, a través de Emprendimientos Culturales y Deportivos del Neuquén Sociedad del Estado (ECyDENSE), la Expovocacional del 2025 reafirma su misión de conectar a los estudiantes secundarios con opciones educativas terciarias, universitarias y de oficios, tanto públicas como privadas.

Bajo el lema “Tu vocación importa”, las próximas ediciones seguirán brindando espacios de información, charlas de orientación, zonas de entretenimiento y actividades recreativas para más de 20.000 estudiantes de toda la provincia.

La actividad es con entrada libre y gratuita y las charlas de orientación requerirán reserva previa a través del correo charlasexpovocacional@gmail.com . Se invita a todos los estudiantes, docentes y familias a aprovechar esta oportunidad de acercarse a nuevas alternativas educativas y rutas profesionales.

El evento contará con la participación de instituciones educativas, universidades, institutos técnicos, dependencias estatales y organizaciones vinculadas a la formación y al empleo joven.

En las redes sociales de la @expovocacional se podrá acceder a toda la información y novedades del evento.