Comienza la venta de pases en el centro de esquí Lago Hermoso

Anticipando la próxima temporada de invierno, el centro de esquí Lago Hermoso lanza la primera etapa de venta de pases para residentes. Además, el Centro anunció un nuevo medio de elevación.



El centro de esquí Lago Hermoso anunció el inicio de la primera etapa de venta de pases para la temporada de invierno 2026, con una propuesta exclusiva para residentes de la región.

Esta primera etapa de venta se encontrará vigente por tiempo y cupos limitados, hasta el 15 de febrero para residentes de Junín de los Andes, San Martín de los Andes, Villa Meliquina, Villa Traful y Villa La Angostura, quienes podrán acceder a esta etapa preferencial.

De acuerdo a lo manifestado por autoridades del Centro, la iniciativa forma parte del compromiso con los vecinos de las ciudades de cercanía que adoptaron esta nueva oferta de esquí durante los últimos inviernos, acercando la montaña a quienes viven en la región y fomentando el disfrute del invierno patagónico desde una propuesta accesible y planificada.

Además, en materia de infraestructura, Lago Hermoso anunció el arribo de un nuevo medio de elevación: un Teleski Poma, que será instalado en la zona superior de la montaña en los próximos meses. Este nuevo medio permitirá mejorar la experiencia de los visitantes, optimizar la circulación en pistas y ampliar las posibilidades de disfrute en sectores de mayor altura, reafirmando el crecimiento sostenido del centro.

Información y venta de pases en www.lagohermoso.com.ar o @lagohermososki