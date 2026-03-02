Cómo acceder al Informe Anual que brindó el gobernador ante la Legislatura Provincial

Para optimizar recursos públicos, reducir gastos innecesarios y facilitar el acceso a la ciudadanía, el informe está disponible en línea. Dónde consultarlo.



Por tercer año consecutivo, el gobernador Rolando Figueroa presentó hoy su Informe Anual de Gestión, cumpliendo con lo establecido por la Constitución de la Provincia del Neuquén. Lo hizo durante la apertura de las sesiones ordinarias de la Legislatura, donde destacó los principales avances y acciones de gobierno durante el último ejercicio.

Fiel a las políticas de modernización del Estado y de austeridad impulsadas desde el inicio de su gestión, el Informe 2025 no fue impreso en formato papel, sino que se encuentra disponible en formato digital, accesible para legisladores y ciudadanía. Esta decisión responde tanto a la necesidad de adaptarse a los tiempos actuales como al compromiso de optimizar recursos públicos y reducir gastos innecesarios.

La digitalización del informe permite un acceso más ágil y democrático a la información pública, al tiempo que representa una significativa reducción de costos para el Estado provincial, de acuerdo con las directrices de austeridad y eficiencia en la gestión.

Acceso al Informe

El Documento completo está disponible en formato digital en el sitio institucional neuquen.gob.ar/informe2025. Además, a continuación, se publica también el PDF para permitir su consulta, descarga y difusión: Informe 2025