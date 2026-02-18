Cómo será la modalidad de inscripciones de febrero para niveles Inicial, Primario y Secundario

Es para quienes no hicieron su matriculación en el período que llegó hasta el 14 de noviembre de 2025



Desde la dirección de Niveles y Modalidades del Consejo Provincial de Educación (CPE) se dio a conocer la dinámica de los procesos de inscripción para el presente mes de febrero, destinada a familias y estudiantes que no cumplimentaron dicho trámite.

Para el ingreso a todos los niveles obligatorios del sistema educativo, quienes no hicieron la inscripción durante los meses de octubre y noviembre del año pasado por distintos motivos; que no pudieron finalizar el trámite o no recibieron confirmación alguna desde la institución, deberán acercarse a la sede de Supervisión del nivel correspondiente, Secundario, Inicial o Primario de su localidad, para la asignación de vacantes en los establecimientos en qué exista disponibilidad de las mismas.

Las ubicaciones de las sedes de Supervisión pueden consultarse en los establecimientos o en los diferentes distritos educativos de cada región. Desde la dirección del CPE se aclaró que las vacantes se asignan en aquellas escuelas que poseen bancos para ser ocupados, no son a elección de las familias.

La coordinación de Niveles y Modalidades del CPE recordó que los primeros días de octubre se llevaron adelante las inscripciones al nivel Secundario en toda la provincia, con división en prioridades y de manera virtual; y en noviembre se procedió a la inscripción al nivel Inicial en salas de 4 años y para el ingreso al primer grado del nivel Primario.

La matriculación fue presencial para las salas de 3 años, y se sumaron quienes ingresan a sala de 2 años en las Escuelas Infantiles. En este mes de febrero se pueden anotar los y las aspirantes para sala de 1 año, en aquellas escuelas infantiles que poseen dichos espacios. En total existen 37 escuelas infantiles en la provincia, en su mayoría creadas en el año 2024.

En las instancias de inscripción de finales del año 2025, hicieron el trámite 4.915 estudiantes para sala de 4 años, mientras que para el nivel primario lo completaron 9023 alumnos. Por su parte, para el nivel secundario se anotaron 11.923 estudiantes.