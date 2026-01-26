Comunicación y ambientalismo: una propuesta escolar del CPEM 57

Estudiantes del CPEM N° 57 idearon un sitio web que recopila iniciativas de preservación, reciclaje y concientización de los entornos naturales en su ciudad.



El abordaje de la educación ambiental se consolida como un eje transversal de propuestas pedagógicas en escuelas de toda la provincia; así es el caso del CPEM N° 57 de San Martín de los Andes, en el que 30 estudiantes de cuarto año de la orientación en Medios de Comunicación idearon un sitio web que conjuga la preservación ambiental local con estrategias de producción multimedial.

Hoy se celebra en todo el mundo el día de la Educación Ambiental, como un proceso pedagógico orientado a presentar conocimientos y habilidades en línea con el desarrollo sostenible y la convivencia armónica con la naturaleza.

Martín, uno de los estudiantes, explicó que “nuestro proyecto se llama Eco CPEM, es una página web -disponible en el enlace https://bit.ly/3Lvwqn0- en la cual intentamos compartir, concientizar y promover actividades que ayuden al medioambiente a recuperarse”. También detalló que “dentro de las características que pusimos está el turismo y su impacto ambiental, la deforestación por urbanización, los incendios forestales, la contaminación del lago Lácar y el tratamiento de residuos”.

Desde el sitio “intentamos hacer conciencia en el lugar y en aquellos que nos visitan sobre las problemáticas que tenemos en San Martín mediante textos escritos, podcasts, entrevistas, videos y unos juegos básicos, cosa de que uno pueda aprender un poquito más jugando y no frustrarse de fallar”, detalló el joven. Las y los adolescentes entrevistaron -en diferentes formatos mediales- a especialistas en temáticas ecológicas como brigadistas, bomberos voluntarios, el defensor del Pueblo y del Ambiente, investigadores del CONICET, docentes de la orientación Ecología y referentes de organizaciones civiles.

En complementación con otras iniciativas escolares, Eco CPEM permite a quien la navega acceder a un mapa interactivo sobre gestión local de residuos, que fue producido por otro grupo de estudiantes y ofrece la posibilidad de escuchar la emisora escolar, Radio Wiki 88.5. Además, Martín mencionó que “cuando te deslizás por la pantalla tenés un chatbot, el cual intenta responder todas las consultas que le hagas y también busca explicar todos los temas que le pedís”.

La creación y publicación de la herramienta de HTML se concretó a partir de la participación del programa educativo Full Coders, promovido desde el ministerio de Educación, en articulación con Pan American Energy (PAE) y la Fundación Potenciar. Uno de los estudiantes, Nico, destacó que “me pareció una experiencia muy original y me parece muy útil ya que el mundo de la programación nos puede preparar para muchas cuestiones del futuro, puede servir como un trabajo y como hobby, así que a mí me parece algo muy interesante”.

Una de las docentes que impulsó Eco CPEM, Ana María Tapia, destacó que fue una iniciativa que invitó a sus estudiantes a experimentar el trabajo colaborativo a la vez que les permitió construir herramientas de comunicación al servicio de la protección ambiental con una mirada comunitaria. “Como resultado final los chicos se llevaron distintas ideas para colaborar con su ciudad, con el ambiente donde viven y tratar de hacer buenas prácticas ambientales para que se pueda disminuir la cantidad de basura que generamos como comunidad”, expresó.