Comunicado Nieves del Chapelco

La administración de Nieves del Chapelco S.A. envió a los medios locales un comunicado para informar a la comunidad:

«En virtud de las noticias periodísticas y demás trascendidos que se han difundido en las últimas horas, NIEVES DEL CHAPELCO S.A. pone en conocimiento de la comunidad de San Martín de los Andes y de las autoridades municipales, provinciales y judiciales que es falsa, inexacta y/o maliciosa toda información vinculada a esta empresa referida a supuestos desmantelamientos, daños de cualquier índole a las cosas o al ambiente, o retiro de bienes de propiedad del Estado provincial.

Al respecto, consideramos que las últimas noticias difundidas y los actos cometidos por determinadas autoridades de gobierno se tratan de una campaña de difamación contra NIEVES DEL CHAPELCO que carece de todo fundamento, y que tiene por objetivo ocultar los reiterados, públicos y notorios incumplimientos del Estado provincial a los derechos adquiridos de la empresa en el marco de la concesión del cerro.

NIEVES DEL CHAPELCO ha demostrado durante todos los años que mantuvo en la concesión su compromiso de excelencia y calidad con el servicio invernal y estival, así como su firme compromiso con el respeto al medio ambiente, a través del cumplimiento de normas de certificación internacional, la realización de obras estructurales y la instalación de infraestructura, que no eran obligatorias en términos contractuales.

El compromiso contractual y de servicios ha sido siempre respetado en forma estricta por NIEVES DEL CHAPELCO, tal como surge de innumerables documentos oficiales, premiaciones internacionales, y de las propias declaraciones a lo largo de los años de quienes hoy ocupan cargos públicos.

En caso de que la concesión no sea extendida o renovada, NIEVES DEL CHAPELCO mantendrá en el centro de esquí todos y cada uno de los bienes que le corresponden al Estado provincial conforme los términos del contrato, así como también hará respetar el derecho de propiedad de la empresa en los casos que corresponda.

Durante sus 19 años a cargo de la concesión del cerro Chapelco, NIEVES DEL CHAPELCO ha demostrado en todo momento su buena fe, su diligencia puesta al servicio del cerro, y su continua apuesta por la provincia y, en particular, por la ciudad de San Martín de los Andes.

Esperamos del gobierno provincial una actitud respetuosa hacia el derecho de propiedad de la empresa, y un compromiso con la verdad de cara a los habitantes de la provincia, y reiteramos que NIEVES DEL CHAPELCO sigue firme en su compromiso con la comunidad, con el medio ambiente, y siempre honrará sus obligaciones asumidas.»

