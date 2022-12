Con 173 viviendas en proceso y 391 soluciones habitacionales proyectadas, el Instituto Municipal de Vivienda y Hábitat informó las gestiones de los últimos 12 meses

En un minucioso informe presentado ante el Concejo Deliberante se detallaron, entre otros puntos, los trabajos en curso y los convenios suscritos con Provincia y Nación con el fin de obtener y generar suelo urbano para desarrollar más soluciones habitacionales para la comunidad.

El Instituto Municipal de Vivienda y Hábitat presentó en el Concejo Deliberante un resumen de los trabajos y convenios concretados durante los últimos 12 meses, proyectando además objetivos y ejes de trabajo para el año próximo.

En el marco del Programa Reconstruir, junto al Ministerio de Desarrollo Territorial y Hábitat de la Nación (MDTYH) se avanza en la terminación de 60 viviendas en el Barrio Intercultural. Se trata de una obra de más de 360 millones de pesos, de los cuales se han cobrado, al día de hoy, $208.056.994,10. Esta obra, a cargo de la Agrupación Mapuche Curruhuinca y la Asociación Vecinos sin Techo y por una Vivienda Digna, comenzó a ejecutarse el 18 de noviembre de 2021, cuenta con un plazo de ejecución de 18 meses y ya lleva 18 viviendas terminadas.

Como parte del mismo Programa también se trabaja junto al Ministerio en la finalización de otras 25 viviendas más Infraestructura en Chacra 32.. Esta obra, iniciada el 11 de mayo, tiene un plazo de ejecución de 8 meses y es ejecutada por la Cooperativa de trabajo Unión de los Andes Patagónicos Ltda, por un monto total de $43.775.936,75, del cual ya fueron cobrados casi 39 millones.





Con misma fecha de inicio, Programa marco y contratista, también se propulsa la terminación de 12 viviendas más infraestructura, también en Chacra 32. En esta oportunidad con un monto inicial de $39.431.280 de los cuales ya se cobraron $31.205.721,23.





Asimismo, mediante un convenio entre el Municipio de nuestra ciudad y el IPVU/ADUS, se gestionó el aporte financiero de trabajos y materiales para caminería y 19 bajo plateas en las 60 Viviendas del Barrio Intercultural, por un monto de $12.072.397,61 (fecha de Inicio de Obra: 01 de Julio de 2022, plazo de ejecución de 6 meses, a cargo de Transervice Neuquén SRL).













Desde el Instituto Municipal se informó también que se encuentra pendiente de respuesta por parte del IPVU-ADUS el envío del Convenio y los fondos para la segunda etapa de esta Obra, la cual comprende el financiamiento para los trabajos y materiales necesarios para concluir el segundo tramo de caminería y 26 Bajo plateas, el cual importa la suma de $ 29.997.780,00, que fueron comprometidos el pasado 29 de julio en el acto de entrega de las primeras 18 viviendas del Programa Reconstruir 60 Viviendas.

Otro convenio firmado con el IPVU / ADUS y el Ministerio de Desarrollo Territorial de la Nación se cursó en el marco del Programa Casa Propia, para el financiamiento de 38 viviendas en lotes aportados por el Municipio en Chacra 32, por un monto de $233.736.748,59. Iniciada, con un plazo de 12 meses, se lleva a cabo por la contratista Okume SRL.









Junto a Provincia y Nación también se alcanzó el financiamiento de 38 viviendas en lotes aportados por la Cooperativa 14 de Abril, próximos a la Chacra 26. Esta obra cuenta ya con la etapa de movimiento de suelos realizada, certificado de “No Objeción Técnica” entregado el 29 de julio pasado. Si bien la licitación fue realizada, aún se encuentra sin adjudicar dado que las ofertas superaron el precio estipulado para la obra. A la fecha se encuentra en trámite de obtención de la “No Objeción Financiera” para que el IPVU-ADUS pueda adjudicar por contratación directa la obra.

TRABAJOS Y GESTIONES RELACIONADOS A LA OBTENCIÓN Y GENERACIÓN DE SUELO URBANO:

Se realizaron propuestas de uso de tierras para viviendas. Estas generaron por un lado la Audiencia Pública N° 03/22, para la utilización de dos sectores de Reserva Fiscal en la Chacra 28, en las cuales se propone generar 28 soluciones habitacionales más equipamiento comunitario.

Y tambien la Audiencia Pública N° 257/22 que presentó la Propuesta de Uso y de Indicadores Urbanísticos para la tierra obtenida a partir del Canje de Tierras producto de la Licitación N°4/21 por la cual se obtuvieron 12.5 hectáreas en Ch30, en las cuales se propone generar 322 soluciones habitacionales en diversas tipologías constructivas más equipamiento comunitario.

En función de lo mencionado, ya se encuentran en etapa de formulación las documentaciones para obtener las correspondientes certificaciones de aptitud técnica de lo mencionado para luego alcanzas los financiamientos para su ejecución.

Además, se encuentran en curso las gestiones entre la Provincia del Neuquén y el Estado Nacional para la consolidación de la titularidad de la tierra a nombre de la Provincia en el sector de 20 hectáreas de las tierras ocupadas por el Ejército Argentino dentro de nuestro ejido, para ser puestas a disposición de la mitigación de la emergencia habitacional en nuestra localidad.

En este sentido, resultaron exitosas las gestiones realizadas ante el Ejército y el Ministerio de Defensa meses atrás y ya se realizaron visitas de relevamiento desde la Agencia de Administración de Bienes del Estado (A.A.B.E.) al predio, autorizándose al IPVU-ADUS a realizar vuelos de drone para completar la información necesaria para las tareas de proyecto de la propuesta de uso del predio.

Por otra parte, se encuentran en etapa avanzada de tramitación por intermedio del IPVU-ADUS ante la Nación, las presentaciones para obtener la N.O.T. (No Objeción Técnica) para 69 viviendas más, las cuales vienen tramitándose en el marco del Programa Casa Propia, gestionado por el MDTYH de la Nación.

TRABAJOS Y GESTIONES RELACIONADOS A RECUPEROS Y REGULARIZACIONES DOMINIALES:

El 29 de abril de 2022 se entregaron 42 boletos y 12 usufructos correspondientes a la primera etapa de la Regularización de los Barrios Godoy, Obeid, Calderón, Vallejos y Parque Sur, ubicados en la ladera del Cerro Curruhuinca, proceso generado a partir de la Orza. 13.367/21, en el cual participaron además del Concejo Deliberante y el Instituto de Vivienda y Hábitat, Contraloría Municipal y el Área de Gestión de Cobranzas. La segunda entrega consistió en 63 boletos y 30 Usufructos

VAMEP 48: En diciembre de 2021 se realizaron las escrituras de Matriculación: 33 ventas y 4 ventas con hipoteca, las cuales fueron enviadas al Registro de la Propiedad Inmueble para su inscripción. En cuanto a las escrituras que restan, se aguardan las declaratorias de herederos y trámites de nacionalidad de los vecinos a los que no se les realizó aún las escrituras.

Además, se trabaja en la Matriculación y Subdivisión del Barrio Buenos Aires Chico y Chacra 4.

CONVENIOS FIRMADOS POR ASISTENCIA TÉCNICA, PROFESIONAL Y NORMATIVA:

Junto al Ministerio de Desarrollo Territorial y Hábitat de la Nación (MDTYH) se suscribió un “Convenio Marco de Adhesión al Plan Nacional de Suelo Urbano”, firmado el 31 de marzo de 2022, de acuerdo a lo mandatado en el Art. 9° de la Orza. 13088/20 de “Declaración de Emergencia Habitacional”.

También se firmó, el 31 de marzo, un “Convenio Marco de Adhesión al Programa de Planificación y Ordenamiento Territorial”, enviado al Concejo Deliberante para su tratamiento; y un “Convenio Específico para el Programa de Capacitación y Asistencia Técnica en Planificación y Ordenamiento Territorial”, que prevé un aporte del MDTYH de $1.900.000.

El próximo viernes 16 de diciembre, en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, personal del Instituto asistirá, junto al intendente Carlos Saloniti, a la jornada de cierre del año de trabajo en el marco de los Convenios mencionados, ocasión en la cual se recibirá nuevo equipamiento informático para mejorar y potenciar el trabajo técnico del Instituto de Vivienda y Hábitat Municipal.

REGISTRO DE DEMANDA HABITACIONAL

Se culminó el proceso iniciado mediante la contratación del AVE-CEVE-CONICET para el diseño y puesta en funcionamiento del nuevo registro de demanda habitacional de la ciudad. Este nuevo registro compilará, clasificará y ordenará los datos de las inscripciones realizadas hasta la fecha y buscará mejorar los datos sobre las necesidades de las y los inscriptos, para generar mejores políticas de acceso al suelo, la vivienda y el hábitat.

El pasado martes 29 de diciembre se concluyó con el último taller de capacitación y pruebas en el manejo del nuevo sistema, realizándose en dicha oportunidad la entrega del Sistema del Nuevo Registro al Municipio. A partir del primer trimestre del 2023 se actualizarán los datos de las y los inscriptos. Se informarán oportunamente las fechas y metodología de ese proceso.

MÓDULOS DE EMERGENCIA CONTIGUOS AL GIMNASIO PRIMEROS POBLADORES:

La generación de los mismos surgió ante la necesidad de reubicar a un grupo de familias que hacia fines del año 2021 habían ocupado un sector de tierra no apta para construir viviendas, motivadas en gran medida por diversos problemas relacionados con no poder sostener sus alquileres (contratos vencidos no renovados, pedidos de desocupar las viviendas en alquileres informales) y ante la falta de nueva oferta de viviendas en alquiler.

Ante este cuadro, se optó por adecuar para alojar temporalmente a cuatro de ellas en una ampliación en ese momento aún sin uso, en la cual se generaron cuatro módulos tipo monoambiente de aproximadamente 18m2 de superficie y un quinto módulo de dimensiones más reducidas que contiene un baño y una pileta de lavar con mesada para lavado, todos ellos con acceso independiente de las instalaciones del Gimnasio.

Estos módulos, al haberse materializado mediante tabiquería en seco, resultan fácilmente modificables. Esto permitiría evaluar hacia adelante las posibilidades de volver a integrar todo el espacio en un solo ambiente o incluso reducir la cantidad de módulos a tres sumando internamente una batería de dos baños y dos mesadas, independizando por completo el funcionamiento de cada uno de ellos. De esta forma se hace mención a que las instalaciones se han adecuado para atender esta urgencia, no habiendo por ello afectado la determinación sobre su uso o destino final futuro.

PROYECTO Y CONSTRUCCIÓN DE VIVIENDAS MUNICIPALES DE USO TRANSITORIO:

En función del continuo crecimiento demográfico de nuestra ciudad, se evaluó necesario desde el Gobierno Municipal sumar viviendas de uso transitorio de propiedad municipal que tengan como finalidad la atención de situaciones de emergencia, ya que ese recurso no ha sido actualizado desde hace décadas. Su uso será regulado por la Ordenanza 13.633/22 que crea el Sistema de Viviendas Transitorias y se prevé que las mismas sean otorgadas mediante contratos de comodato o alquiler con plazos ciertos, atendiendo siempre al carácter de las situaciones particulares que lo motivan.

En referencia a la implantación propuesta para la construcción de las primeras de ellas, se propone realizarlas en sectores de tierra bien localizada, en las cuales se evaluará no sólo una buena cobertura de servicios, sino también una buena vinculación con los emplazamientos de escuelas, atención sanitaria, transporte público de pasajeros, comercios y trabajo en general. En este sentido se aceptó por Orza. Municipal N°13.898/22, el subsidio de $5.057.000 otorgado por la Legislatura de la Provincia para aportar a la construcción de ese sistema.

De igual modo se presentó ante Nación el pedido de financiamiento a través del Programa Casa Propia para 4 viviendas para aportar al Sistema de Viviendas Transitorias en CH28 en los lotes municipales obtenidos por un Acuerdo realizado desde el Concejo Deliberante en 2021, dentro de la presentación realizada para las 28 viviendas.

REORGANIZACIÓN DE LA GESTIÓN DE MEJORAMIENTOS HABITACIONALES, MICROCRÉDITOS Y EXPEDIENTES:

En el 2022 se recepcionaron 120 pedidos de Mejoramientos Habitacionales individuales, dando respuesta a 61 de esas solicitudes a través de materiales (31) y mano de obra municipal y contratada (30).

Se recepcionaron 20 solicitudes de préstamos grupales y se entregaron 32 préstamos.

Prestaciones en pesos desde Mejoramiento Habitacional:

En montos de materiales $4.000.000

Mano de obra $2.000.000

Préstamos del ADUS 40 créditos de $80.000.- ($3.200.000.-)

Y 3.420.000. en créditos para Mejoramientos para familias con alguno de sus integrantes con discapacidad.

Esto hace un total aproximado de $12.600.000 en prestaciones desde Mejoramiento Habitacional.

OBRAS DE INFRAESTRUCTURA PARA MEJORAR LA PROVISIÓN DE SERVICIOS EN LOTES Y LOTEOS:

Se trabajó desde el IVHM en la renovación de factibilidades y actualización de los Anteproyectos, en conjunto con las vecinas y vecinos para las redes de gas de los Loteos 164 Lotes Procrear de CH28 y Valle Chapelco de Ch26 ante la Empresa Camuzzi Gas del Sur S.A., facilitando las documentaciones obtenidas más los presupuestos para la realización de las obras para su financiamiento por intermedio del IPVU-ADUS y la Secretaría de Energía de la Nación respectivamente.

Se realizaron y obtuvieron ante el EPEN los pedidos de actualización de Proyectos y presupuestos de las obras de Red eléctrica domiciliaria y alumbrado público para dos sectores de la CH32 en los cuales se encuentran en ejecución hoy soluciones habitacionales gestionadas desde el Estado.

Se encuentran en ejecución las obras viales, red de agua potable y red de alumbrado público y tendido eléctrico domiciliario correspondientes a la Obra Reconstruir 60 viviendas en el Barrio Intercultural de SMA con participación en las contrataciones para su ejecución de los equipos técnicos, la compra de materiales y la certificación de avances y Dirección de Obras por parte del IVHM.

REUNIONES DEL CONSEJO ASESOR DE LA VIVIENDA DE SMA

Se convocaron siete reuniones del Consejo Asesor de la Vivienda en el año transcurrido y se realizaron un gran número de reuniones de las diversas Comisiones que lo integran, intentando avanzar de acuerdo a lo trabajado y consensuado en las mismas sin perder de vista la urgencia y celeridad que requieren las acciones a realizar y los tiempos acotados para obtener soluciones concretas.