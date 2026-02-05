Con el tradicional desfile se celebró el 128° aniversario de San Martín de los Andes

Con un desfile cívico militar y un festival artístico y cultural, San Martín de los Andes celebró este miércoles el 128º aniversario de su fundación.

La celebración contó con la presencia de la vicepresidenta primera a cargo de la presidencia de la Legislatura del Neuquén, Zulma reina, quien encabezó el palco junto al intendente municipal Carlos Saloniti, junto al ministro de Gobierno, Mujeres y Derechos Humanos de la provincia del Neuquén, Jorge Tobares. También asistió la diputada nacional de Neuquén Karina Moureira.

Previo al comienzo del acto, los funcionarios provinciales y municipales efectuaron la colocación de una ofrenda floral en el Monumento a los Primeros Pobladores junto a la Asociación de Amigos del Museo Primeros Pobladores, acompañados de un minuto de silencio.

La ceremonia oficial estuvo acompañada por integrantes del taller municipal de lenguaje de señas, acompañados en esta ocasión de la fundación Alas de Águilas Lengua de Señas Argentina, de San Carlos de Bariloche

La invocación religiosa estuvo a cargo del sacerdote Alberto Rossi y las alumnas del nivel medio Clara Costenaro, Rocío Mendive y Olivia Ordoñez, de la Escuela del Sol, compartieron reflexiones sobre este aniversario, en cumplimiento con la ordenanza Nº 9877/13, que asigna a las escuelas públicas y privadas de nuestra ciudad espacios para expresarse en actos oficiales del Municipio.

Tras el corte d la torta por parte de la vicegobernadora Reina y del intendente Saloniti, comenzó el desfile mientras e repartían entre los asistentes 1200 muffins, elaborados por el personal de la Secretaria de Desarrollo Humano del Municipio.

Del desfile participaron escuelas públicas y privadas, instituciones intermedias, agrupaciones gauchas, veteranos de Malvinas, comisiones vecinales, fuerzas de seguridad, vehículos y personal de dependencias municipales, centros de jubilados y pensionados, organizaciones juveniles, personal de salud, bomberos, clubes y asociaciones deportivas, atletas, universidades, y grupos de danzas, familia, comercios, cooperativas, iglesias, entre otras instituciones.

Al finalizar el desfile, se realizó un show de danzas y musical en el escenario montado en la plaza San Martín, incluyendo el festival “El mundo danza al pie del Lanin”, grupos musicales de diferentes géneros, como el grupo de jóvenes chamameceros Los Míticos y sus Amigos; DJ Lokura; Obe y la Bourbon; y Dr. Ramón. Al comienzo del show, el fotógrafo Efraín Dávila presentó Imágenes de Nuestro Paraíso (galería de fotos en ).