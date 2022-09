Con excelentes resultados, Clínica Chapelco avanza en el tratamiento oncológico y oncohematológico

>> Locales, Salud

Desde la institución comparten la alegría de los resultados positivos en los tratamientos de diversos pacientes. Hace unos días, uno de los pacientes terminó su tratamiento realizado en su totalidad en Clínica Chapelco y se le entregó un diploma en reconocimiento a su esfuerzo.

La institución lleva a cabo entre 10 y 15 tratamientos por semana, permitiendo a los pacientes, permanecer en la ciudad, acompañados de sus familias y evitando traslados innecesarios a la capital neuquina.

Hace unos días, otra alegría inundó de buenas vibras a toda la familia de Clínica Chapelco. El Dr. Ignacio Siavarelli, médico a cargo del área de Oncología expresó «hace unos días, tuvimos el agrado de terminar el tratamiento realizado en su totalidad en el servicio, de una enfermedad metastásica rara (sarcoma diseminado) y con un buen resultado. Como se hará costumbre, se le entregó un diploma al paciente a modo de reconocimiento a su esfuerzo» y agregó «El diploma dice: certificado de honor. Felicita por su valentía y fortaleza en esta etapa, este paciente en particular, realizó 6 ciclos de quimioterapia. “Valiente no es la persona que no siente miedo, sino aquella que a pesar de sentirlo sigue adelante”. indicó Ignacio Siavarelli

El Hospital de Día cuenta con 3 sillones y una camilla, que siempre están ocupados «comparto con la oncohematologa Dra. Sabrina Zárate, el servicio y los sillones siempre están ocupados, más que nada en el turno de la mañana, siempre hay alguien haciendo quimio o tratamiento de hierro para tratar la anemia o la sangre, como Linfomas, etc… todos los días se infunden medicaciones y quimioterapias. En el Hospital de día se tratan entre 10 y 15 tratamientos por semana, lo que implica que son muchos los pacientes, que pueden estar acompañados por su núcleo familiar, evitando de esta manera, el desarraigo y los gastos que implica trasladarse a otra ciudad» expresó Siavarelli.

El equipo del Hospital de Día está integrado por Ignacio Siavarelli , jefe del servicio de Oncología de Clínica Chapelco. El farmacéutico encargado de la preparación de la quimioterapia es Javier Amarilla, la enferma encargada de infundir la medicación es María del Carmen Tetti.

Por su parte, la Oncohematóloga Sabrina Zarate indicó «el Hospital de Día de la Clínica, es el único centro del sur de la provincia, en donde se tratan enfermedades oncohematológicas, en donde tratamos todos los días pacientes con linfomas y otros trastornos relacionados. El momento donde nos damos cuenta que todo el esfuerzo valió la pena, es cuando los pacientes se van de alta con el certificado, porque lo que más valoramos desde nuestro lugar, es el esfuerzo, la energía y valentía que pone cada paciente cuando inicia su tratamiento» finalizó la Dra. Zárate.