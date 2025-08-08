Con la exhibición del Toyota Yaris, se suma otro punto de venta de rifas para la Fiesta del Montañés

Con la exhibición del Toyota Yaris, la Secretaría de Turismo se suma a los puntos de venta de rifas para el Gran Sorteo de la 44ª Fiesta Nacional del Montañés.

La venta es frente al edificio de Turismo, o en su interior, si el clima no acompaña. Se pueden adquirir de martes a domingo, de 16 a 20 horas, hasta el sábado 23 de agosto.

Los otros puntos de venta son:

• Agencias de Lotería de San Martín de los Andes

• Teatro San José (Cap. Drury 759)

• Secretaría de Cultura (Cap. Drury 655)

Comprando tu número podés ganar este Toyota Yaris XS 1.5 5P CVT. El sorteo se realizará el domingo 24 de agosto durante el Concurso de Hacheros.

El dinero recaudado será destinado a financiar la Fiesta Nacional del Montañés y otras actividades culturales organizadas por la Secretaría de Cultura.

Valor del número: $25.000

Compras por WhatsApp al 2972434034