Con la exposición de Aída Kemelmajer, continúa el debate abierto de la reforma procesal civil y comercial en la Legislatura

>> Legislatura

Este jueves 26 de mayo continúa el ciclo de conferencias “Debate Abierto” organizado por la Legislatura de Neuquén en el marco de la reforma del Código Procesal Civil y Comercial impulsada por el vicegobernador Marcos Koopmann.

En este tercer encuentro, se recibirá a la destacada jurista Aída Kemelmajer de Carlucci, ex jueza de la Corte Suprema de la provincia de Mendoza, miembro de la Comisión de Codificación cuya labor culminó con la sanción del Código Civil y Comercial de la Nación vigente a partir del 2015. La cita será a las 18 hs en el hall del edificio legislativo.

El vicegobernador Marcos Koopmann celebró la participación de la destacada jurista y académica, y aseguró que “es muy importante el aporte, la visión, de quienes participaron en primera persona de procesos de reforma como el que integró la Dra. Kemelmajer, porque esa experiencia nos enriquecerá y guiará el trabajo de la comisión que tiene a cargo la elaboración de la nueva normativa”.

Asimismo, Koopmann sostuvo que uno de los objetivos de la reforma es arribar a un Código de Familia separado del Código Civil y Comercial. En tal sentido, explicó que este espacio de convergencia de diversos enfoques académicos y doctrinarios busca motorizar un debate exhaustivo “para construir una herramienta que sea bisagra en el ámbito civil, comercial y específicamente en el derecho de familia, incorporando instrumentos que constituyan un servicio de justicia más simple y de mayor cercanía con la gente, más centrado en la persona, que es lo que hoy está demandando la sociedad neuquina.”

“Queremos una justicia accesible y moderna, incorporando herramientas tecnológicas para dotar de mayor eficiencia y acortar los plazos. La ciudadanía necesita respuestas acordes a los tiempos que corren y debemos hacer lo que hicimos con el Código Procesal Penal, que fue una reforma necesaria que colocó a los neuquinos en la vanguardia de los procesos penales, siendo ejemplo a nivel nacional e internacional”, resaltó el vicegobernador.

La conferencia será este jueves 26 de mayo a las 18.00 en el hall central de la Legislatura y contará con la presencia de autoridades provinciales de los tres Poderes.. Podrá seguirse en vivo en la página oficial del Poder Legislativo (www.legislaturaneuquen.gob.ar ) mientras que quienes deseen participar de forma presencial pueden inscribirse al mail dac@legnqn.gob.ar

Trayectoria de Aída Kemelmajer

La profesora Aída Kemelmajer de Carlucci ha tenido una destacada trayectoria en el campo académico. En ella se destacan la labor docente desarrollada, su obra escrita, actuación pública y sus importantes aportes al avance del Derecho.

Kemelmajer ha integrado la Comisión de Codificación nombrada en 2011 por el Poder Ejecutivo, cuya labor culminó con la sanción del Código Civil y Comercial de la Nación que hoy rige en nuestro país.

Es autora de una vastísima obra escrita: más de 15 libros; numerosos artículos de doctrina y capítulos de libros, prólogos, presentaciones, semblanzas y comentarios bibliográficos.

Es miembro de la Societé de Législation Comparée, Francia, desde 1990; miembro correspondiente del Instituto Internacional para la Unificación del Derecho Privado (UNIDROIT), Roma, Italia, 1999; académica Honoraria de la Real Academia de Legislación y Jurisprudencia de Madrid, España; miembro del Study Group on Principles and Rules of Trasnational Civil Procedure, UNIDROIT, Roma, Italia.

Ha sido jueza de la Suprema Corte de Justicia de Mendoza por 26 años, hasta el 2010.

Ha sido participante invitada por UNESCO para elaborar y presentar al COMEST (Comisión on the Ethics of Scientific Technolgy) documentos internacionales sobre el «Principio de precaución», con reuniones en París (mayo y octubre) y Nueva York (noviembre), 2004.

Ha desarrollado una extensa actividad académica internacional y en Argentina, donde es y ha sido profesora de grado y posgrado en diversas universidades, lo que evidencia la trascendencia de su pensamiento y de su obra. Asimismo, ha recibido el premio Honoris Causa en varias de las casas de altos estudios del país y de la región así como en universidades europeas.

Ha dictado innumerables conferencias magistrales y clases e intervenido como expositora en eventos académicos en Argentina, en países de América, África, Europa y Asia.

Ha sido galardonada con diferentes premios y distinciones en nuestro país, como por ejemplo, en 2016, año en que se le entregó el Premio Konex de Platino «A la mejor figura de la última década de las Humanidades argentinas».