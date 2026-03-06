Con la inauguración del sitio que recuerda a las víctimas, se realizó el homenaje a los pioneros del Cerro Chapelco

Sobrevivientes, familiares y autoridades rindieron homenaje a las víctimas fatales del ómnibus que trasladaba a trabajadores pioneros del Cerro Chapelco, que este año contó con la inauguración del nuevo sitio ubicado junto al lago Lacar, en el lugar del accidente ocurrido el 5 de marzo de 1979.



El acto se realizó en el sitio donde se levanta una placa con los nombres de las vecinas y vecinos fallecidos, en un espacio especialmente construido por el Municipio a sugerencia de los familiares y amigos de las víctimas.

La ceremonia fue acompañada por el intendente municipal, Carlos Saloniti; la intendenta del Parque Nacional Lanin, Ana María de las Nieves Aquin, autoridades de Prefectura Naval y Gendarmería Nacional, la presidenta del Concejo Deliberante, Natalia Vita, y concejales.

La profesora Lidia Mora pronunció palabras emotivas que rescataron la importancia de homenajear a aquellos pioneros trabajadores del Cerro, y recordar también a familiares y amigos que hace 47 años perdieron a sus seres queridos. En representación de las familias, hablaron Raúl Vidal y Claudia Saavedra.

El cantautor Israel Prieto interpretó Zamba del Lago y la Memoria, canción escrita por Lidia Mora, con arreglos y música del propio Israel Prieto.

Tras la inauguración del nuevo espacio, fueron recordados con un minuto de silencio, un aplauso cerrado y flores lanzadas al lago:

– Ernesto Cofré

– Bernabé Cheuquepan

– José Anadur Durán Toloza

– Hugo Eduardo Egea

– Simón Larenas Pasmiño

– Inés del Carmen Pino Contreras y su hijita María Inés Aguilar Pino

– Luis Alberto Prieto

– José Hernán Rivas Acuña

– Héctor Alejandro Roa Garcés

– José Bernardo Roz

– Rubén Antonio Saavedra

– Domingo Saavedra Navarrete

– Julio del Carmen Valderrama

– José Galindo Vázquez

– Remigio Jaramillo Tagle

– Silvia Emilce Velozo

También se hizo mención a los sobrevivientes José Aguilar, Hernán Prieto, Norberto Cortez, Rodolfo Cardozo, Sebastián Manríquez, José Saavedra, Delmar Ferreyra, Juan Carlos Agüero, Lorenzo Caifil, José Cofré, Juan Ferrada, Domingo Saavedra, Hernán Saavedra, Alberto Egea, Luzmira Riquelme, Juan Reynoso, Héctor Quilodrán y Daniel Ferrada.