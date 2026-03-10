Con montos actualizados, se refuerza el apoyo a estudiantes neuquinos

Para el nivel Superior se acompaña con un monto mensual básico todo el año y otro de desarraigo para estudiantes que se trasladen desde localidades o que cursen en otras provincias. Para Secundario con tres pagos al año y con destino a Primaria e Inicial un aporte anual.



El gobierno provincial redobla su apuesta al acompañamiento académico y al fortalecimiento de oportunidades para estudiantes de todo el territorio, a partir de mantener por tercer año consecutivo y actualizar los montos del Plan Provincial de Becas Gregorio Álvarez.

Para el nivel Superior se disponen becas básicas para los 12 meses del año; con destino a estudiantes de Terciario con un monto histórico mensual de 320 mil pesos y Universitario con una beca de 380 mil pesos.

En caso de que él o la estudiante haya tenido que mudarse a otra localidad o provincia para estudiar la carrera elegida, se da una beca con destino a alquiler y a otros gastos vinculados a esa condición, que consiste en un acompañamiento mensual por Desarraigo de 420 mil pesos para Terciarios y de 500 mil pesos para Universitarios. Para acceder a ese beneficio se deberá presentar el contrato de alquiler firmado y sellado ante el ente recaudador correspondiente.

Orientado al nivel Secundario se dispone de otra beca de tres pagos al año de 270 mil pesos. Un pago se hace al inicio del ciclo lectivo; otro se emite en el mes de agosto y en ese momento se revisa la vinculación pedagógica, con presencialidad y avance en la trayectoria educativa y se dispone acompañamiento específico de ser necesario. La última cuota de la beca se adjudica en diciembre, y accederán quienes hayan aprobado todos los espacios curriculares al segundo corte pedagógico del año que cursaron.

Para el nivel Primario se mantiene un aporte anual, es decir por única vez, de 360 mil pesos; y otro también anual por igual período, para el nivel Inicial de 310 mil pesos.

Por otro lado, se contempla en el programa una ayuda de Terminalidad educativa, con dos pagos al año de 80 mil pesos, para aquellos estudiantes que adeuden materias previas. Está destinado a estudiantes que cursen, de modo virtual o presencial, los dispositivos que se generan desde la cartera educativa a través de los programas FINES o FINESTEC, a fin de aprobar contenidos pendientes y poder titular. Su objetivo es apoyar en costear el transporte y/o conectividad para el cursado. Los estudiantes que sean parte de diferentes cursados de estos programas, por tener varios espacios curriculares previos, podrán percibir el acompañamiento hasta tres bimestres en el transcurso del año.

En este 2026, como se informó a principio de mes, finalizados los procesos de inscripción de nuevos postulantes y para aquellos estudiantes que pidieron la renovación del beneficio, se registraron más de 30 mil solicitudes. Se dispuso a tal fin un plazo de inscripción (extendido), para nuevos aspirantes hasta el domingo 22 de febrero inclusive; y se contó con un plazo extraordinario para la renovación del beneficio para quienes ya habían contado con las becas en 2024 y/o 2025, hasta el viernes 27 de febrero.