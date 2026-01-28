Con un aporte provincial, mejoran el predio para la próxima Fiesta Nacional del Puestero

A través del programa Clubes Sociales, el Centro Tradicionalista Huiliches está ejecutando las nuevas tribunas de hormigón premoldeado. El gobernador Rolando Figueroa recorrió hoy el predio, que recibirá del 11 al 15 de febrero una nueva edición de esta celebración.



El gobernador Rolando Figueroa recorrió hoy en Junín de los Andes el predio del Centro Tradicionalista Huiliches, donde se están ejecutando -con un aporte provincial de 50 millones de pesos- las nuevas tribunas de hormigón premoldeado.

El Centro Tradicionalista Huiliches construye 30 metros de tribunas de hormigón premoldeado, que permitirán ampliar las comodidades para sus integrantes y visitantes en las diversas actividades. En la próxima Fiesta Nacional del Puestero, que se realizará del 11 al 15 de febrero, se inaugurará el primer tramo de las tribunas.

Durante su visita, Figueroa expresó: “Quiero felicitar a todo el equipo de trabajo por el buen manejo que están haciendo de este hermoso predio. Ojalá la gente también los acompañe en esta nueva fiesta que están haciendo con mucho esfuerzo”.

“Las tradiciones son muy importantes para defender lo nuestro”, agregó el gobernador al recorrer el predio en compañía del presidente del Centro Tradicionalista Huiliches, Rubén Bastías.

Si bien el predio completo cuenta con tribunas de caño y madera, desde el Centro se resolvió hacerlas de cemento para poder cumplir el objetivo futuro de contar con un estadio de jineteadas.

El programa Clubes Sociales está destinado a fortalecer a clubes, asociaciones civiles, fundaciones, mutuales, cooperativas y demás entidades neuquinas con personería jurídica, garantizando equidad en la distribución de recursos y fortaleciendo la red territorial.

El financiamiento de este programa de gobierno se implementó en tres etapas, alcanzando en la actualidad un total de 92 instituciones en toda la provincia, con una inversión hasta el momento de más de 4.000 millones de pesos.

Como parte de los requisitos del programa, las entidades beneficiarias deben prestar sus instalaciones a instituciones de bien público y para actividades comunitarias. En el caso del Centro Huiliches, se prestó el predio para el Día de la Tradición, del que participaron más de 600 niños y niñas de tres jardines de infantes. También se permitió el uso de las instalaciones para la Fiesta de la Trucha; el Rally Volcán Lanín y para el cierre de año de una academia de baile de la localidad, entre otras acciones.

Fiesta Nacional del Puestero

Durante la nueva edición de la fiesta se podrá presenciar destrezas criollas, jineteadas, payadas y música folclórica y chamamecera, con artistas destacados y la participación de jinetes y tropillas de toda la región, en un homenaje al trabajo del puestero patagónico.

La fiesta se desarrollará íntegramente en el predio del Centro Tradicionalista Huiliches, centralizando allí también los puestos de venta de ropa y gastronomía.