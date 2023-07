Concejales rechazaron convenio para el uso de las instalaciones del viejo hospital

El mencionado Convenio fue suscripto en el marco de las atribuciones del Intendente Municipal, de acuerdo a lo establecido por la Carta Orgánica Municipal, Artículo 72, inciso 11) “Concluir y firmar convenios y acuerdos interjurisdiccionales con entes públicos o privados nacionales, provinciales, municipales y extranjeros y con organismos internacionales, así como aquellos conducentes a formar regiones con municipios y provincias, con la aprobación del Concejo Deliberante.”

Por otro lado, la Carta Orgánica Municipal, (Artículo 45, inciso 30) establece que es atribución del Concejo Deliberante, “Ratificar o rechazar los convenios celebrados por el Intendente Municipal con organismos internacionales, nacionales, regionales, provinciales, municipales o comunales, públicos o privados.”

El objeto del Convenio es la cesión a favor de la Municipalidad, en comodato de uso gratuito y por el término de 99 años, parte de las instalaciones del Ex Hospital Ramón Carrillo, quincho y consultorios externos para el funcionamiento de oficinas y dependencias de la Municipalidad.

La primera observación realizada por el pleno del Cuerpo es la dilación respecto al envío del Comodato para el tratamiento por parte del Concejo Deliberante, en virtud de que dicho Comodato fue suscripto por el Intendente en el mes de diciembre de 2022 y recién fue ingresado al Concejo Deliberante el 9 de junio de este año.

Más allá de la formalidad en cuanto a la remisión del Comodato, la totalidad de los ediles no acuerda con el fondo del Convenio ya que significa, por un lado, la transformación de un espacio que era utilizado por toda la comunidad a un espacio para albergar oficinas municipales; y por otro lado, implica la sobrecarga del casco céntrico con más dependencias estatales con el consecuente impacto en la falta de estacionamiento y problemas de circulación.

Asimismo, entre los argumentos vertidos para trasladar las dependencias de la Secretaría de Planificación y Desarrollo Sustentable desde el Ex Hotel Sol al Ex Hospital, se afirma que las deficiencias edilicias del emplazamiento actual de la Secretaría, entre las que se mencionan la provisión de agua, la ventilación, la calefacción, filtraciones de agua y seguridad, siempre han sido atendidas pero por el estado general del edificio siempre surgen nuevas o recurrentes dificultades para atender el normal desarrollo de las tareas; por lo que se infiere que esas deficiencias no serán más atendidas quedando el Ex Hotel Sol sin mantenimiento, y por otro lado, la mudanza se realiza a otro edificio de gran antigüedad, cabe preguntarse si esos problemas no se repetirán en la nueva locación, siendo que solo se trasladaría un sector de empleados (planeamiento) y los problemas esgrimidos continuarían vigentes para otras áreas, incluso para los talleres para niños, niñas y adolescentes que allí funcionan.

El Concejo Deliberante ha recibido en los últimos meses numerosos reclamos por la falta de espacio para el desarrollo de actividades y el acompañamiento de vecinos y vecinas que transitan, principalmente, problemas de salud física y mental, por lo que a juicio de este Cuerpo resulta desatinada la conversión de espacios concebidos y adaptados para atender a la comunidad en general en oficinas.