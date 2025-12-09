Condenaron a ocho años de prisión a una mujer por incendio seguido de muerte en Trompúl

Este mediodía, un tribunal integrado por los jueces Federico Sommer, Maximiliano Bagnat y Diego Chavarría Ruiz condenó a Beatriz Cayún a ocho años de prisión por el delito de incendio seguido de muerte.

Los hechos sucedieron el 10 de febrero de 2024 aproximadamente a las 9 de la mañana. Luego de haber participado de un evento de la comunidad mapuche Cayún, la imputada y su pareja José Catricura comenzaron a discutir y la mujer tomó un bidón de 15 litros que contenía nafta con la que roció la vivienda.

Posteriormente, encendió un fósforo y lo lanzó contra el inmueble, provocando un incendio. Catricura se encontraba dentro y alcanzó a salir por una puerta trasera, pero con quemaduras en el 90 por ciento de su cuerpo. A raíz de las lesiones, fue trasladado al hospital local, donde falleció a las pocas horas.

Durante las dos jornadas los magistrados escucharon los testimonios de familiares y profesionales. En los alegatos de clausura, el Ministerio Público Fiscal había solicitado una pena de nueve años de prisión, dado que, pese a la dura historia de vida de Cayún, no le son menos reprochables los hechos. “El daño no se agota con el fallecimiento de José -de 25 años-, también destruyó una familia entera”, expresó entonces el fiscal jefe Gastón Ávila.

Por su parte, la defensa había solicitado que se declare la inconstitucionalidad del mínimo de la escala del artículo 186 inciso 5to. del Código Penal, lo cual fue rechazado por el tribunal.