Condenaron a un policía por abuso sexual simple y no irá preso

Un efectivo de la policía provincial fue condenado por el delito de abuso sexual simple en la Academia de Formación y Capacitación de la fuerza en Plaza Huincul, y no podrá volver a ocupar cargos públicos de por vida.

La condena, además de la pena de prisión condicional, contempla la inhabilitación especial perpetua para ejercer cargos públicos, revisable en 5 años. Además, P.E.G deberá cumplir con reglas de conducta durante 2 años, que incluyen:

Mantener actualizado su domicilio.

Someterse al control de la Dirección de Asistencia a la Población Judicializada.

Prohibición absoluta de contacto con la víctima y dos testigos.

No cometer nuevos delitos.

Realizar un curso sobre Perspectiva de género y acreditar su realización.

Lo resolvió un tribunal colegiado, a partir de la acusación de la fiscal del caso Gabriela Macaya y de un acuerdo alcanzado con la querella particular en representación de la víctima y con la defensa del condenado.

El hecho ocurrió el 23 de agosto de 2022, en la Escuela de Policía de Plaza Huincul. Según la acusación de fiscal, el oficial P.E.G., valiéndose de su jerarquía, ordenó a una estudiante que fuera a un aula. En un lugar oscuro, el oficial la tocó en distintas partes de su cuerpo e intentó besarla por la fuerza. La víctima pudo zafarse y el agresor le advirtió que no le contara a nadie lo sucedido.

El tribunal impuso la pena 3 años de prisión de ejecución condicional, por el delito de abuso sexual simple agravado por la calidad policía del imputado. A partir de la condena, no podrá volver a la escuela de formación ni a ejercer cargos públicos, además de que será inscripto en el Registro de Identificación de Personas Condenadas por Delitos Contra la Integridad Sexual (RiPeCoDIS).

El pedido de 3 años de prisión de cumplimiento condicional fue solicitado por la fiscalía y avalado por la querella particular. Ambas partes estuvieron de acuerdo con el monto de la pena y las reglas de conducta, entendiendo que el consenso evitó la revictimización y permitió que la estudiante tuviera que declarar en el juicio.

