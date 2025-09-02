LocalesSaludSociedad

Confirmaron un caso de fallecimiento por Hantavirus en San Martín de los Andes

Por: Marcela Barrientos

Un mujer de 44 años contrajo el virus y falleció en el hospital Dr. Ramón Carrillo. Ya hay medidas preventivas en marcha. El caso fue confirmado tras recibirse hoy martes 2 de septiembre el resultado del Laboratorio Central de Neuquén. La mujer falleció el domingo por la mañana.

El ministerio de Salud informó el fallecimiento de una mujer de 44 años por hantavirus en la ciudad de San Martín de los Andes. La investigación epidemiológica se encuentra actualmente en curso.

La paciente comenzó con síntomas el lunes 25 de agosto con registros febriles, cefalea, astenia, mialgias y dolor abdominal. El 28/8 consultó en un centro privado de la localidad cordillerana y nuevamente el 29 y 30 de agosto en el hospital sanmartinense, donde se decidió su internación por presentar la clínica y laboratorio compatible con hantavirus. 

Dentro de la investigación epidemiológica se constata que la mujer tiene como antecedente exposición en el hábitat del roedor, habiendo realizados caminatas por áreas boscosas 

Se continúa la investigación epidemiológica del caso y se estableció por protocolo ante la confirmación por hantavirus el aislamiento preventivo de los contactos estrechos de la persona fallecida


