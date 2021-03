Conflicto Salud: Desde las 00 hs de hoy habrá medidas de fuerza en la puerta del Hospital local

>> Salud

Jorge Lemunao, Agente Sanitario Rural y afiliado a ATE explicó a Lacar Digital que desde las 0 hs se dará inicio a un paro de 48hs con una convocatoria en el Hospital Dr. Ramón Carrillo de nuestra ciudad. Durante el trascurso del día, en la Legislatura Provincial se dará una audiencia pública organizada por el Frente de Izquierda votada por la asamblea interhospitalaria de la provincia.

En nuestra ciudad aseguró Lemunao «que a partir de las 10 hs de la mañana vamos a estar en las puertas del hospital realizando nuestra protesta porque no compartimos lo que se firmó en Neuquén». Además aseguró «desde el inicio de la pandemia estamos afectados al Covid trabajando en la primera línea junto a los compañeros y compañeras enfermeros/as, camilleros, choferes, agentes sanitarios, sector de psicosocial, laboratorio, estadística, personal de mantenimiento médicos y auxiliares. Durante todo este año de pandemia no tuvimos licencias, ni artículos menos una mejora salarial, se han jubilado compañeros y no se han cubierto los espacios. Solo han puesto personal eventuales que no tienen derechos a reclamos, algunos hace más de un año. La gran mayoría de los compañeros de los distintos sectores Estamos recargados de trabajo. Nos vienen amenazando con descuentos y demás si nos manifestamos en contra de lo que resolvió el gobierno con Quintriqueo. Hemos presentado notas en el Concejo Deliberante local a ver si los concejales hacen algo, también se presentara a la Cámara de Comercio también para que ellos también se manifiesten ante la situación , porque si nosotros continuamos con las medidas se verá afectada la economía en San Martín, sobre todo porque las medidas que venimos llevando adelante no son escuchadas» indicó Lemunao a Lacar Digital.

«Durante este año no hemos recibido un aumento salarial, solo bonos en negro que fueron parches para paliar la situación de pandemia y nosotros que aceptamos con el compromiso que en febrero, los que nos representan y que hoy no. se sentaran para mejorar nuestra situación, muchos compañeros no llegamos a fin de mes. Mas como es la economía en San Martin de los Andes que todo tiene valor turista , Algunos trabajamos más de 8 horas y hacemos horas extras para poder llegar a fin de mes , estamos haciendo este trabajo desde el minuto cero que comenzó la pandemia en San Martin , pero no estamos siendo valorados por el gobierno”

«Nos fuimos sumando al conflicto que manifiesta los compañeros y compañeras de salud desde Neuquén hacia toda la provincia, todo esto nos degasta mucho más y estamos cansados. En vez de poder trabajar tranquilos y ocuparnos de lo que necesita la población, tenemos que ocupar el tiempo en luchar en algo , que la gran mayoría de la población aprueba , que es la mejora salarial» indicó.

«Los agentes sanitarios no queremos abandonar a la gente de los espacios rurales, ya demasiado lo hemos hecho , pero por bien de ellos , hoy que se esta vacunando y que medianamente podemos prestar el servicio , lo queremos hacer , pero con todo este conflicto nos empujan a tomar medidas que no queremos» agregó Lemunao.

«El gremio ATE y el Gobierno no nos escucha , solo nos dan la espalda » indicó Lemunao. «Nosotros no podemos esperar mas , la pandemia sigue , necesitamos descansar , compartir con nuestras familias , ya que ellas son las que han pagado el precio también» finalizó a este diario.

Desde las 10 hs se realizará cartelería informativa, «habrá gente adentro y afuera del hospital llevando adelante las medidas debido a que tenemos miedo porque nos vienen presionando para no llevar adelante la medida. Nos dicen que nos van a descontar y tenemos una mesa conciliatoria para que nos permitan manifestarnos como corresponde. No queremos llegar a esto, necesitamos resolver nuestra situación» agregó Lemunao.

Desde este grupo de manifestantes se aseguró que se llevará adelante una medida mas contundente de no recibir respuestas, podría ir desde cortes de ruta hasta cortar el servicio de salud en algunos sectores.