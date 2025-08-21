LocalesPoliciales

Confuso hecho en Gobernadores Neuquinos: apuñalaron a un sujeto y le tiraron agua hirviendo

Por: Marcela Barrientos

Fecha:

El hecho ocurrió esta tarde en el barrio Gobernadores Neuquinos de nuestra ciudad. Según fuentes extraoficiales, el sujeto habría saltado desde un primer piso para escapar de sus agresores luego de haber sido sometido durante varias horas.

Se pudo saber que por el momento hay cinco detenidos, tres varones y dos mujeres quienes habrían participado del hecho. Los detalles que se conocieron del hecho son siniestros, según indicaron fuentes a este medio el joven estuvo encerrado contra su voluntad y logró escapar tras ser amenazado con prenderlo fuego. También se explicó que para someterlo al presunto «secuestro o apriete» lo metieron en una bañadera donde lo torturaron hasta que logró escapar.

Al llegar al lugar Lacar Digital pudo saber por algunos transeúntes que lograron escuchar al sujeto lesionado, mientras relataba a los uniformados lo acontecido, quien habría dicho que fue «torturado y lo apuñalaron con un arma blanca», además le habrían arrojado agua hirviendo, esto hizo que ante la desesperación y el dolor se haya escapado para luego arrojarse desde el primer piso del edificio.

Hasta el momento se supo que el joven, estaría con un cuadro de lesiones graves en el nosocomio local, mientras que los presuntos agresores que fueron al departamento donde habría ocurrido el hecho estarían demorados a disposición de la justicia y serían al menos dos personas.

En estos momentos se encuentra Criminalística en el lugar de los hechos.

Ampliaremos.

Marcela Barrientos
Marcela Barrientos
Artículo anterior
Bomberos participaron del Primer Congreso Internacional de Rescate Vehicular y Trauma en Córdoba

Share post:

Últimas noticias

Más noticias
Relacionadas

Fiscalía en los barrios: buscan generar mayor participación vecinal

Marcela Barrientos Marcela Barrientos -
La Subsecretaría de Juntas Vecinales del Municipio recibió al...

Una mujer fue rescatada de su vehículo luego de caer por un barranco en la Ruta 40

Marcela Barrientos Marcela Barrientos -
El hecho se registró cerca de las 17:30 horas...

Se viene la 2ª Conferencia de Montaña y Nieve de las Américas

Marcela Barrientos Marcela Barrientos -
Este encuentro representa una oportunidad estratégica para posicionar a...

Vecinas, vecinos y autoridades rindieron homenaje al General José de San Martín

Marcela Barrientos Marcela Barrientos -
El intendente Carlos Saloniti encabezó la ceremonia oficial por...

Politica de privacidad y cookies

Todos los derechos reservados - Sitio web desarrollado por Estudio 640

Certificados SSL Argentina