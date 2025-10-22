Cultura y espectáculos

Continúa el ciclo “Homenajes” con un tributo a Sophia Loren en la Sala Amankay

Por: Victoria Veloso

Este miércoles 22 de octubre se realizará una nueva función del ciclo “Homenajes”, como siempre en la Sala Amankay a beneficio de los Bomberos Voluntarios. En esta ocasión, se rendirá tributo a la gran actriz italiana Sophia Loren, ícono del cine mundial.
La función incluirá la proyección de “Dos Mujeres”, película dirigida por Vittorio De Sica que le valió a Loren el Oscar a la Mejor Actriz, convirtiéndose en la primera actriz extranjera en recibir este galardón hace 60 años. Junto a ella, participan actores de renombre como Jean-Paul Belmondo, Raf Vallone y Eleonora Brown.
El film mantiene el realismo característico de De Sica, mostrando una Roma devastada por la guerra y la historia de una madre que lucha por proteger a su hija del sufrimiento, emprendiendo un viaje hacia una aldea para garantizar su seguridad. La actuación de Loren es considerada una de las mejores de su carrera, destacándose por su intensidad y humanidad.
La presentación estará a cargo de Guillermo Ianniello y Ailín Pazos, y la función comenzará a las 20:30 horas.
