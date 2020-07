Continúa el reclamo de los sectores turísticos de la ciudad

>> Economía, Locales, Turismo

Ley de emergencia economica y apertura de rutas entre regiones libres de coronavirus son algunos de los reclamos del comunicado enviado a las autoridades locales y provinciales.

Luego de entregarle, la semana pasada, un petitorio a Saloniti y de que se conocieran las medidas nacionales en esta nueva etapa de Distanciamiento Social, el día domingo, los trabajadores del sector turístico enviaron un comunicado reiterando el pedido de medidas urgentes para el sector.

«El día 13 de Julio pasado entregamos un petitorio al Sr. Intendente Carlos Saloniti, así como enviamos un comunicado de prensa con dos premisas claras: apertura al turismo y asistencia. En cuanto a la primera, al día de hoy solo existe una comunicación mediática de la Ministra de Turismo de Neuquén Lic. Marisa Focarazzo sobre apertura de micro regiones, que para la práctica no está el decreto que las habilite y sigue interrumpida la libre circulación entre las localidades de la Zona Sur y más allá de una cuestión de intención, no suma a la problemática económica en lo que al sector turístico respecta» expresaron.

Desde el inicio de la pandemia muchos locales bajaron sus persianas y cientos de vecinos se quedaron sin trabajo, es por eso, que resaltaron la importancia de: «leyes de emergencia Provinciales y Nacionales ya que tanto se han perdido como siguen peligrando miles de puestos de trabajo relacionados al turismo y al comercio vinculado en nuestra comunidad que no se podrán sostener sin temporada, el estado no puede reemplazar a miles de turistas».

A estos reclamos se suma el pedido de la apertura de rutas entre localidades sin casos activos de Coronavirus (Covid-19) que permitan la libre circulación y aseguren el cumplimiento del Decreto Nro. 605/2020 del Poder Ejecutivo Nacional que dispone que, excepto AMBA y parte de Chaco, el resto del país sea considerado sin virus en circulación comunitaria (Zonas DISPO).

«En la urgencia, pedimos se habiliten las rutas, ya que en el día 18 de Julio de 2020 según Decreto Nro. 605/2020 del Poder Ejecutivo Nacional se dispone que, salvo el AMBA y parte de Chaco, el resto del país sea considerado sin virus en circulación comunitaria (Zonas DISPO). A más de esto cabe dar a conocer los conceptos vertidos en la reunión del ENSATUR (ente que nuclea al sector turístico y al ejecutivo municipal) llevada a cabo el día 16 de Julio de 2020 por el Dr. Juan Cabrera, Director General del Hospital Ramón Carrillo de nuestra comunidad, en donde el expresó lo siguiente»:

“Hoy podemos determinar en cada punto del país con una visión dinámica cuales son las localidades que tienen COVID o no lo tienen. Si viene de un pueblo donde no hay casos, no se puede impedir que llegue a nuestra ciudad, viéndolo desde el punto de vista epidemiológico. Hoy si de una ciudad de San Juan quieren venir un ciudadano, cuando llegan a los controles no pueden pasar, porque no está en las declaraciones la opción turismo, esa opción debería estar porque del punto de vista epidemiológico no hay ningún problema para venir. El sector turístico tiene el acompañamiento de salud.”

Por otra parte denunciaron: «Con la excusa de la pandemia y aún en la etapa de DISPO, se generan situaciones de abuso institucional de algunos funcionario/as de Fuerzas de Seguridad Nacionales y Provinciales y de alguno/as funcionarios de los Ministerios Públicos Fiscal que están persiguiendo y criminalizando a ciudadanos de bien que con sus impuestos pagan para que el sistema funcione y que sean abonados los sueldos de aquellos funcionarios públicos, pero se ven afectados sus derechos humanos».

Finalmente pidieron al gobernador de la provincia, Omar Gutiérrez y al intendente de San Martín de los Andes, Carlos Saloniti, que «comprendan» que la localidad se sustenta del turismo.

«Una vez más Sr. Gobernador y Sr. Intendente pedimos comprendan que San Martín de los Andes es una localidad con una matriz productiva netamente turística y sin el turista es inviable, el estado no puede reemplazar a miles de turistas y esto que le pedimos son solo herramientas paliativas, esperamos respuesta urgente a nuestro pedido».

Comunicado completo: