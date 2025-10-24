ActualidadRegionales

Continúa la búsqueda de dos personas: cierran la Ruta Provincial 61 y el volcán Lanín hasta que termine el operativo

Por: Marcela Barrientos

Fecha:

Según la última información extraoficial, una de las personas habría sido encontrada con principio de hipotermía y trasladada a la base de operación que se instaló en Paimún.

Ésta mañana, el Parque Nacional Lanín informó que el operativo de emergencia siguió toda la noche y continuaba en el día de hoy para dar con los dos andinistas extraviados en el Volcán Lanín.

En horas de la madrugada tres cuadrillas de rescatistas del ICE (10 agentes en total) se desplazaron al lugar.

Guías de montaña AAGM subieron por la senda cara sur del volcán para hacer una aproximación a la zona de la colada y ver la posibilidad de visualizarlos.

Un helicóptero privado con dos aeroevacuadores realizó dos sobrevuelos, pero las condiciones del volcán no permitieron mayor acercamiento.

La base operativa se encuentra en la Hostería Paimún: Helicóptero privado contratado por la familia, 4 Guías CAX, 4 Guías AAGM, 1 ambulancia del Sien, baqueanos del lugar, 1 camioneta de la secretaria de emergencia y riesgo de la Provincia de Neuquén.

Instituciones a presto cuadrillas del PN Nahuel Huapi y Los Alerces; Gendarmería Nacional y Ejercito Nacional.

Según información extraoficial, una de las personas habría sido hallada con principio de hipotermia y fue trasladada a la base operativa en Paimún para darle atención médica.

IMPORTANTE: Por motivo del operativo se cierra el Volcan Lanín hasta que finalice el mismo.

También se encuentra cerrada la ruta provincial n61 a Huechulafquen.

