Continúan abiertas las inscripciones para el Encuentro de Mujeres Asadoras

Por: Marcela Barrientos

Fecha:

El torneo se realizará el 21 y el 22 de marzo en Rincón de los Sauces. Las interesadas pueden anotarse hasta el 1 de marzo.

Continúan abiertas las inscripciones para participar del tercer Encuentro y Torneo de Mujeres Asadoras de Chivo, que se desarrollará el 21 y el 22 de marzo en Rincón de los Sauces. La convocatoria está dirigida a duplas conformadas por una asadora y una ayudante, con cupos limitados.

El encuentro fue impulsado por Moncho Vázquez, chef embajador de la gastronomía neuquina, quien llevó la propuesta al municipio con el objetivo de generar un espacio destinado a mujeres vinculadas al asado al fuego. “El 21 y 22 de marzo se va a llevar a cabo el tercer encuentro, torneo de mujeres asadoras de chivo, en Rincón de los Sauces, Vaca Muerta. Esta es la tercera edición y convocamos a aquellas mujeres que se quieran anotar”, señaló.

Vázquez destacó que durante las jornadas habrá clases de cocina y sorteos, además de la competencia central de chivito al asador. “La idea es convocar al público femenino, a aquellas que se animen a un torneo, a una competencia de chivito al asador”, indicó, y agregó que la iniciativa busca reivindicar el trabajo de la mujer de campo y visibilizar su rol en las tradiciones gastronómicas de la región.

El jurado estará integrado nuevamente por los chefs embajadores de la gastronomía neuquina Claudio Abraham, de Junín de los Andes, y Jorgelina Esper, de Zapala, quienes ya formaron parte de ediciones anteriores. De esta manera, el encuentro consolida un esquema de evaluación con referentes de la cocina regional.

“Para mí es como cumplir un sueño, porque esta es una idea que tenía desde hace muchísimos años, de reivindicar el trabajo de la mujer de campo. Me enorgullece mucho que esta idea se haya concretado en la ciudad de Rincón y que ya estemos en la tercera edición”, expresó Vázquez.

Las interesadas podrán inscribirse hasta el 1 de marzo, completando el formulario disponible en https://forms.gle/eWrtveaoEYM5Chu86.

Para más información sobre el evento y la convocatoria, se puede consultar el sitio oficial del municipio en https://munirdls.gob.ar/.

Se reglamentó la ley de exámenes toxicológicos para funcionarios públicos

