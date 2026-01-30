LocalesSin categoríaSociedad

Continúan las actividades de verano del CDI Semillitas

Por: Marcela Barrientos

Fecha:

Las educadoras y autoridades del Centro de Desarrollo Infantil (CDI) Semillitas realizan actividades en la Plaza San Martín, pensadas para las infancias y sus familias.

Este jueves, el trabajo con las infancias y sus familias incluyó tareas con masas de sal, distribuidos en grupos (fotos).

Las reuniones, que se realizarán todos los martes y jueves de 10:30 a 12 horas con propuestas lúdicas y literarias, son un espacio abierto a toda la comunidad, para compartir, jugar, conocerse y reencontrarse.

Las actividades se realizarán hasta fines de febrero, sujetas a las condiciones climáticas.

Marcela Barrientos
