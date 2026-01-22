Contraloría denunció penalmente al municipio por una cuenta paralela no declarada: el municipio respondió

La denuncia presentada por la Contraloría Municipal indica el monto de 78.811.842,67 millones de pesos proveniente de una cuenta de Mercado Pago a nombre del municipio, cuenta que no figura declarada según la Contraloría. El municipio explicó que la cuenta es una billetera virtual y otra opción de pago para los contribuyentes.

La denuncia presentada por la Contraloría está caratulada como «S/malversación de caudales públicos, administración fraudulenta, abuso de autoridad e incumplimiento de los deberes de funcionarios públicos» según consta en el legajo del Ministerio Público Fiscal.

Según consta en la denuncia, el municipio no explicó formalmente al ser requerido por esa Contaloría, una explicación sobre la cuenta virtual «al revisar los registros contables oficiales, esa cuenta no figura declarada y no pudo identificarse administrativamente» expresaron desde la Contraloría.

Desde el municipio por otro lado, dieron una explicación de forma pública respecto a la denuncia e indicaron que «ante la insistencia de la Controlaría Municipal sobre transferencias de fondos a la empresa del transporte urbano, un tema que ya fue aclarado y explicado públicamente, y tras la denuncia penal anunciada, la Secretaría de Economía y Hacienda desmiente categóricamente las expresiones del organismo, incluyendo la acusación de una cuenta que no pudo identificarse» expresaron desde el municipio.

«La referida cuenta fue abierta de manera legal, específicamente para el Fondo Afectado, a nombre del Municipio de San Martín de los Andes, para que el contribuyente tenga otro medio de pago. Se trata de una billetera virtual abierta exclusivamente para este fin, de la cual también tenían conocimiento las áreas de Contaduría y de Tesorería. Además, para la apertura de esta cuenta y su validación, el Municipio cumplió todas las instancias que obliga la legislación actual que regula este tipo de billeteras virtuales» aclaró la municipalidad.

«A mediados de diciembre pasado, el Municipio informó públicamente que la Secretaría de Economía y Hacienda realizó a la empresa de transporte urbano de pasajeros la transferencia de $ 120.000.000 en concepto de estacionamiento medido, correspondientes al ejercicio fiscal 2025, estando dentro de los plazos fijados por el año calendario y conforme lo establecen las ordenanzas respectivas» indicaron.

«En la oportunidad, también se especificó que el 13 de diciembre se transfirieron $80.000.000 provenientes de otros fondos destinados al transporte público» afirmaron desde prensa municipal.

«La Secretaría de Economía y Hacienda informó oportunamente que, entre el 1 de enero y el 5 de diciembre de 2025, el Municipio de San Martín de los Andes transfirió a la empresa de transporte urbano de pasajeros $ 1.850.000.000, con recursos propios, para garantizar el transporte urbano de pasajeros y para el cumplimiento de la Ordenanza que establece la gratuidad del boleto estudiantil» indicaron.

«A este monto, se agregaron casi $1.600.000.000 en concepto de casinos, multas, tasa de combustible, impuesto por antenas instaladas en el espacio público, licencias comerciales y otras contribuciones. A esto se sumó la recaudación de algo más de $ 2.000.000.000 por venta de pasajes que percibe la empresa de manera directa» expresaron desde la municipalidad.

«La mencionada Secretaría reitera que las transferencias del Municipio se realizan de manera mensual e incluso semanal, según la disponibilidad financiera, con el objetivo de evitar demoras que pongan en riesgo la transporte, atendiendo el compromiso expresado varias veces por el Ejecutivo de sostener el colectivo urbano, aun sabiendo que los fondos resultan insuficientes para garantizar este servicio esencial».

«En la misma oportunidad, el Municipio aclaró que ni hubo mal uso de recursos ni faltantes de los fondos, y que las transferencias se realizaron dentro de los plazos legales establecidos en el año fiscal. También reafirma que, como es de conocimiento público, por tratarse de Fondos Afectados, el dinero que ingresa en concepto de estacionamiento medido no puede ser utilizado para otro fin que no sea el financiamiento del transporte urbano en concepto de boleto estudiantil» indicaron.

«Finalmente, la Secretaría de Economía y Hacienda recuerda que, el costo mensual de transporte público es, en promedio, de $600.000.000, con una base de 92.000 kilómetros recorridos. Con recaudación propia, el Municipio cubre, en promedio, $200.000.000. El resto lo cubre la recaudación de la empresa por pasajes vendidos; el estacionamiento medido y rentas generales del Municipio» indicaron desde la prensa municipal.