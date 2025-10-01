Cultura y espectáculos

Conversatorio y teatro en la Casa del Bicentenario este domingo

Por: Victoria Veloso

Fecha:

El próximo domingo 5 de octubre se realizará en la Casa del Bicentenario en Junin la tercera función del Ciclo de Teatro del Corredor Cultural Sur, con entrada libre y gratuita. La jornada comenzará a las 19.30 hs con el conversatorio “Instituto Nacional del Teatro y políticas culturales públicas”, a cargo de Ana Laura Mugueta, representante provincial del Instituto Nacional del Teatro.

El encuentro propone un espacio de reflexión sobre el estado actual del INT, la proyección de políticas públicas y el rol de la comunidad teatral, con el objetivo de fortalecer el diálogo cultural en la región.

Luego, a las 20.30 hs, se presentará la obra “La Suerte de la Fea”, del dramaturgo Mauricio Kartún, interpretada por Laura Sarmiento bajo la dirección de Silvana Feliziani y el diseño escénico de Bárbara Treves Morán. El montaje pertenece al grupo Las Furias Teatro, y expone una mirada crítica sobre los mandatos de belleza y la exclusión.

El ciclo es organizado por las Secretarías de Cultura de Junín de los Andes, Villa La Angostura y San Martín de los Andes, con la articulación de Villa Traful y Pilo Lil, y el apoyo del Ministerio de Desarrollo Humano, Gobiernos Locales y Mujeres, bajo la gestión de la ministra Julieta Corroza.

Victoria Veloso
Victoria Velosohttp://www.lacardigital.com.ar
“Este modelo de gobierno vino a terminar con las injusticias”

