Convocan a participantes de toda la provincia a la final de la Liga Robótica Neuquina

El encuentro se realizará en noviembre en el Estadio Ruca Che de Neuquén capital. Estudiantes, docentes, familias y entusiastas de la tecnología de toda la provincia están invitados a participar de la gran final.



Desde la Liga Robótica Neuquina 2025 se convoca a estudiantes, instituciones educativas, comunidades ‘maker’ y público en general a participar de la gran final provincial, que tendrá lugar el sábado 8 de noviembre, de 10 a 16, en el Estadio Ruca Che de Neuquén capital. La inscripción es gratuita y está abierta hasta el 5 de noviembre.

La iniciativa tiene como objetivo fomentar el aprendizaje tecnológico, el trabajo colaborativo, el pensamiento algorítmico y el espíritu creativo en toda la provincia. A lo largo del año, la Liga se consolidó como una experiencia educativa, inclusiva y lúdica, que culminará en este encuentro abierto a toda la comunidad.

Las competencias se desarrollarán en dos etapas: la Modalidad Liga, donde todos los equipos se enfrentan bajo el sistema “todos contra todos”, y la Etapa Final, en la que los mejores clasificados competirán en instancias eliminatorias hasta definir a los campeones.

Las disciplinas en las que se podrá competir son: Fútbol Robótico (partidos entre robots radiocontrolados que buscan anotar goles); mini Sumo Robótico (autónomo o radiocontrolado), que son robots de menor tamaño que intentan sacar a su oponente del área delimitada; y Sumo Robótico (autónomo o radiocontrolado), que se refiere a versiones más grandes que ponen a prueba fuerza y estrategia en el tatami.

Podrán participar personas desde los 7 años en adelante, divididas en dos categorías: Infantil (7 a 12 años) y Juvenil/Adultos (desde los 13 años en adelante, sin límite de edad).

Además de las competencias, el evento contará con stands tecnológicos, charlas, talleres y demostraciones en vivo, pensados para toda la familia y el público general. Todos los participantes recibirán certificados digitales y podrán acceder a capacitaciones técnicas gratuitas, premios al diseño innovador y al diseño creativo.

La Liga Robótica Neuquina 2025 es organizada por la Agencia Neuquina de Innovación para el Desarrollo (ANIDE), dependiente del ministerio de Planificación, Innovación y Modernización, junto con la Escuela Prodigy y BIT COTESMA, con el apoyo de la subsecretaría de Tecnología Educativa y Modernización, dependiente del ministerio de Educación; y Emprendimientos Culturales y Deportivos del Neuquén Sociedad del Estado (Ecydense), trabajando de manera articulada para promover la innovación, la educación tecnológica y la participación de niños y jóvenes de toda la provincia.

Inscripciones

El formulario de inscripción ya está disponible en el siguiente enlace: https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfAUC0ilmYbxuImirLwf3m6-fGQ4ZbDJgkM9rWDApyngLEPOQ/viewform?usp=dialog

La fecha límite para inscripciones es el 5 de noviembre. Se puede consultar más información en la Agencia Neuquina de Innovación para el Desarrollo (ANIDE): www.anide.gob.ar.