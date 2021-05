CORONAVIRUS EN NEUQUÉN: Con un nuevo récord, se registraron 22 fallecidos y 1.229 nuevos contagios

>> Coronavirus, Regionales

El Ministerio de Salud de Neuquén dio a conocer estos números que no se habían registrado nunca desde el inicio de la pandemia. Se llegó a los 7.026 casos activos de coronavirus en un contexto en el que no hay camas en terapia intensiva, están al 100% de ocupación. La curva de casos no se detiene.

En total, desde el inicio de la pandemia ya se registraron 1.499 fallecimientos. La cantidad de muertos de esta jornada es récord y no se daba desde el 19 de octubre del año pasado, cuando se registraron 19 muertes en el fragor de la primera ola de contagios del virus.

La ciudad con más contagios activos de coronavirus es Neuquén Capital donde hay 1.494, le siguen Plottier con 688, Chos Malal con 513, Zapala con 505, Centenario con 494, Cutral Co con 489 casos, Rincón de los Sauces con 438 y San Martín de los Andes con 388 personas con el virus activo.

La situación epidemiológica en la provincia se descontroló con la segunda ola y la aparición de las variaciones del virus con las cepas de Manaos y Reino Unido. Para Salud de Nación, el departamento Confluencia está en una zona de peligro.