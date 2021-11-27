Corte de Energía programado para este Sábado 27

Será entre las 8 y 11 hs de este sábado 27 en » CALLE VILLEGAS DESDE ELORDI A CURRUHUINCA, CALLE SAN MARTIN DESDE ELORDI A MASCARDI, CALLE SARMIENTO DESDE GENERAL ROCA A O’BEID, RADIO NACIONAL, CALLE MASCARDI DESDE GENERAL ROCA A CENTRO MEDICO MASCARDI EN SU TOTALIDAD.
EL ENTE PROVINCIAL DE ENERGÍA DEL NEUQUÉN INFORMA A LOS VECINOS DE SAN MARTÍN DE LOS ANDES, QUE, POR TAREAS DE TERCEROS, MAÑANA SABADO 27 DE NOVIEMBRE DE 08:00 A 11:00 HS., SE EFECTUARÁ UN CORTE DE SUMINISTRO DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN LA SUBESTACION TRANSFORMADORA DENOMINADA “BOWLING” CON EL OBJETIVO DE REALIZAR LA COLOCACIÓN DE SALIDA EN BAJA TENSIÓN A NUEVO EMPRENDIMIENTO, AFECTANDO A LAS ZONAS QUE A CONTINUACIÓN SE DETALLAN.