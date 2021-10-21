Corte programado de energía eléctrica

Será hoy de 09:00 a 11:30 hs, afectando a los siguientes sectores: Chacra 28 , Santo Domingo, Loteo Sepulveda y Loteo Los Manzanos en su totalidad.
EL ENTE PROVINCIAL DE ENERGÍA DEL NEUQUÉN INFORMA A LOS VECINOS DE SAN MARTÍN DE LOS ANDES, QUE, POR TAREAS DE TERCEROS, MAÑANA JUEVES 21 DE OCTUBRE DE 09:00 A 11:30 HS., SE EFECTUARÁ UN CORTE DE SUMINISTRO DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN LAS SUBESTACIONES TRANSFORMADORAS DENOMINADAS “CHACRA 28”, “SANTO DOMINGO”, “SEPULVEDA” Y “LOS MANZANOS” CON EL OBJETIVO DE ADECUAR Y ACONDICIONAR LÍNEA AÉREA DE MEDIA TENSIÓN, AFECTANDO A LAS ZONAS QUE A CONTINUACIÓN SE DETALLAN.
SECTORES: CHACRA 28, SANTO DOMINGO, LOTEO SEPULVEDA Y LOTEO LOS MANZANOS EN SU TOTALIDAD.