CORTE PROGRAMADO DE ENERGÍA ELECTRICA

EL ENTE PROVINCIAL DE ENERGÍA DEL NEUQUÉN INFORMA A LOS VECINOS DE SAN MARTÍN DE LOS ANDES, QUE, MAÑANA VIERNES 03 DE FEBRERO DE 06:30 A 07:00 HS., SE EFECTUARÁ UN CORTE DE SUMINISTRO DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN LAS SUBESTACIÓN TRANSFORMADORA DENOMINADA “PARQUES NACIONALES” CON EL OBJETIVO DE REALIZAR MANTENIMIENTO PREVENTIVO EN TRANSFORMADOR DE POTENCIA, AFECTANDO A LAS ZONAS QUE A CONTINUACIÓN SE DETALLAN.
SECTORES: CALLE PERITO MORENO ENTRE BELGRANO Y MASCARDI. SARMIENTO ENTRE GRAL. ROCA Y ASUNCION FOSBERY, CALLE CALDERON ENTRE ELORDI Y RAMAYONEN SU TOTALIDAD.