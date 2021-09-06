Corte programado de energía eléctrica

EPEN informa sobre cortes programados de energía en distintas zonas de nuestra localidad para el día de mañana. Por un lado, habrá un corte de 09:00 a 10:00 hs en: Chacra 26, Chacra 28, Chacra 30, Chacra 32, Barrio Nahuilen, Vega Maipú, Ruta 40 desde ingreso a Ruca Hue hasta reserva natural de cooperativa telefónica, Ruca Hue, Chapelco Golf y Resort y Las Marías del Valle en su totalidad. Asimismo, de 13:00 14:00 hs, se efectuará otro corte programado en Barrio Kaleuche y Laguna Los Rosales en su totalidad.
EL ENTE PROVINCIAL DE ENERGÍA DEL NEUQUÉN INFORMA A LOS VECINOS DE SAN MARTÍN DE LOS ANDES, QUE, POR TAREAS DE LA MUNICIPALIDAD DE NUESTRA LOCALIDAD, MAÑANA MARTES 07 DE SETIEMBRE DE 09:00 A 10:00 HS., SE EFECTUARÁ UN CORTE DE SUMINISTRO DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN UN ALIMENTADOR CLAVE DE NUESTRA LOCALIDAD, CON EL OBJETIVO DE REALIZAR APEO DE ARBOLES DE GRAN PORTE EN INMEDICIONES DEL BARRIO NAHUILEN Y EN PROXIMIDAD A LA LÍNEA AÉREA DE MEDIA TENSIÓN, AFECTANDO A LAS ZONAS QUE A CONTINUACIÓN SE DETALLAN.
SECTORES: CHACRA 26, CHACRA 28, CHACRA 30, CHACRA 32, BARRIO NAHUILEN, VEGA MAIPU, RUTA 40 DESDE INGRESO A RUCA HUE HASTA RESERVA NATURAL DE COOPERATIVA TELEFONICA, RUCA HUE, CHAPELCO GOLF Y RESORT Y LAS
MARIAS DEL VALLE EN SU TOTALIDAD.
EL ENTE PROVINCIAL DE ENERGÍA DEL NEUQUÉN INFORMA A LOS VECINOS DE SAN MARTÍN DE LOS ANDES, QUE, POR TAREAS DE MANTENIMIENTO CORRECTIVO EN LÍNEA DE MEDIA TENSIÓN, MAÑANA MARTES 07 DE SETIEMBRE DE 13:00 A 14:00 HS., SE EFECTUARÁ UN CORTE DE SUMINISTRO DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN LAS SUBESTACIONES TRANSFORMADORAS DENOMINADAS “BLANCHET D PINO”, ”KALEUCHE” Y “LAGUNA ROSALES”, AFECTANDO A LAS ZONAS QUE A CONTINUACIÓN SE DETALLAN.
SECTORES: BARRIO KALEUCHE Y LAGUNA LOS ROSALES EN SU TOTALIDAD.