Corte total en el puente del Río Curruhue entre Junín y San Martín de los Andes

Desde esta mañana, municipales de Junín de los Andes, mantienen un corte total entre ambas ciudades. Indican que el corte se mantendrá hasta nuevo aviso.

Trabajadores del área de ordenanza de la Municipalidad de Junín de Los Andes realizan un corte total en la Ruta 40, reclamando por salarios dignos y afirman haberse presentado en la municipalidad por una semana antes de recurrir al corte. La medida se desarrolla desde la primera mañana de este lunes y se mantendrá hasta nuevo aviso.

El reclamo de los empleados de Ordenanza, es que cobran 262.000 pesos por más de 80 horas al mes (es decir, un trabajo de media jornada). «Estamos peleando un sueldo digno, un aumento salarial eh donde el intendente nos dice que no hay plata y que nos va se va a regir en base al IPC», expresaron.