Regionales

Corte total en el puente del Río Curruhue entre Junín y San Martín de los Andes

Por: Marcela Barrientos

Fecha:

Desde esta mañana, municipales de Junín de los Andes, mantienen un corte total entre ambas ciudades. Indican que el corte se mantendrá hasta nuevo aviso.

Trabajadores del área de ordenanza de la Municipalidad de Junín de Los Andes realizan un corte total en la Ruta 40, reclamando por salarios dignos y afirman haberse presentado en la municipalidad por una semana antes de recurrir al corte. La medida se desarrolla desde la primera mañana de este lunes y se mantendrá hasta nuevo aviso.

El reclamo de los empleados de Ordenanza, es que cobran 262.000 pesos por más de 80 horas al mes (es decir, un trabajo de media jornada). «Estamos peleando un sueldo digno, un aumento salarial eh donde el intendente nos dice que no hay plata y que nos va se va a regir en base al IPC», expresaron.

Marcela Barrientos
Marcela Barrientos
Artículo anterior
San Martín de los Andes vibra: Luck Ra confirma show gratuito frente al lago Lácar
Artículo siguiente
Actualizan el calendario de vacunación para personas gestantes

Share post:

Últimas noticias

Más noticias
Relacionadas

Neuquén colabora activamente en el combate del fuego en Chubut

Marcela Barrientos Marcela Barrientos -
Neuquén envió 25 brigadistas que se suman a los...

Neuquén monitorea y sanciona los recargos ilegales con pagos de QR y tarjetas

Marcela Barrientos Marcela Barrientos -
Está prohibido aplicar sobreprecios en pagos electrónicos en una...

Se aprobó el calendario Escolar 2026-2027

Marcela Barrientos Marcela Barrientos -
El documento que organiza los plazos y actividades de...

La provincia comenzará en 2026 la ejecución de 264 kilómetros de rutas nuevas

Marcela Barrientos Marcela Barrientos -
Sumados a los 400 kilómetros finalizados y en ejecución,...

Politica de privacidad y cookies

Todos los derechos reservados - Sitio web desarrollado por Estudio 640