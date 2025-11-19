Cortes en la Ruta 40 durante la competencia «Gran Fondo 7 Lagos»

Este fin de semana se lleva adelante una nueva edición del Gran Fondo 7 Lagos que tiene como particularidad una competencia de bicicletas desde Villa la Angostura a San Martín de los Andes.

Desde la organización se informó a la comunidad que, con la debida autorización de Vialidad Nacional, Vialidad Provincial y la Agencia Nacional de Seguridad Vial, se dispondrán cortes totales de la Ruta 40 – Siete Lagos durante el fin de semana del evento.

Sábado 22 de noviembre – GRAN FONDO KIDS / CRONO ÉLITE

De 9:00 a 13:00 hs

Desde Av. Arrayanes hasta Ruta 7 Lagos y Lumilla (Villa La Angostura)

Domingo 23 de noviembre – CARRERA 110K

De 7:00 a 13:00 hs

Sobre la Ruta 7 Lagos, entre San Martín de los Andes y Villa La Angostura.

A partir de las 13:00 hs se habilitará media calzada con tránsito controlado.

Durante los horarios mencionados, el tránsito vehicular estará completamente restringido y bajo control de Gendarmería Nacional, Policía Provincial, Vialidad Nacional y los municipios de San Martín de los Andes y Villa La Angostura.

Alternativas de circulación:

Circular antes del inicio de las competencias, ya que no se permitirá el paso durante el evento.

Quienes deban viajar entre San Martín y Villa La Angostura podrán hacerlo por Ruta 237 (tiempo estimado: 2 h 30 min).

Será posible transitar hacia Meliquina y Paso Córdoba hasta las 7:00 hs.

En caso de optar por la Ruta 7 Lagos, se deberá salir antes de las 7:00 hs y no detenerse en el recorrido. Los vehículos identificados que ayuden a los corredores podrán ser penalizados.

El plan de seguridad busca garantizar la integridad de los ciclistas, preservar los paisajes patagónicos y promover la conciencia ambiental, en una competencia que ya es un clásico del calendario deportivo nacional.