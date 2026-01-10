Cotesma anunció un upgrade de velocidad en sus servicios de Internet por fibra óptica

Cotesma lanzó el upgrade “Más tecnología, más velocidad”, una actualización de megas que beneficia a todos los usuarios de Internet por fibra óptica, tanto hogares como empresas, sin costo adicional y de manera automática.

La mejora alcanza a los clientes de San Martín de los Andes, Junín de los Andes, Zapala, Mariano Moreno, Covunco y Las Lajas, y aplica a todos los planes de velocidad de fibra óptica. A partir del 1 de enero, los usuarios comenzaron a contar con conexiones de hasta 2000 megas, en el marco de una actualización general del servicio.

Este beneficio es resultado directo del plan de implementación y despliegue de fibra óptica que la Cooperativa lleva adelante de forma sostenida desde 2017. La inversión realizada, sumada a la capacidad tecnológica y al trabajo profesional de Cotesma, permitió seguir ampliando y modernizando la red, acompañando el crecimiento de la demanda de conectividad en la región.

Las actualizaciones de velocidad se aplicaron de la siguiente manera:

Planes de 300 a 500 megas

Planes de 800 a 1000 megas

Planes de 1000 a 2000 megas

Desde la Cooperativa destacaron que los usuarios no debieron realizar ningún trámite adicional para acceder a esta mejora, se activó de forma automática en todos los servicios de fibra óptica.

Las nuevas velocidades permiten una mejor experiencia de conexión, con mayor estabilidad, posibilidad de conectar más dispositivos en simultáneo, consumo de contenidos digitales en mayor calidad y mejores velocidades de subida y bajada de datos, acordes a los usos actuales de Internet.



