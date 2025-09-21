Búsqueda laboralEmpleoLocales

COTESMA busca Agente de Atención Telefónica

Por: Victoria Veloso

Fecha:

San Martín de los Andes. COTESMA abrió una convocatoria para incorporar un/a Agente de Atención Telefónica a su equipo, con foco en la resolución ágil de consultas, asesoramiento comercial y soporte técnico a usuarios de servicios de telecomunicaciones. La postulación estará abierta hasta el 30 de septiembre de 2025.

Responsabilidades

  • Atender consultas y ofrecer soluciones claras y efectivas.
  • Brindar orientación comercial sobre productos y servicios.
  • Dar soporte técnico con explicaciones simples y accesibles.
  • Gestionar reclamos con trato cordial y tiempos ágiles.
  • Trabajar en equipo y de forma autónoma para mejorar la experiencia del cliente y cumplir objetivos.

Perfil buscado

  • Experiencia en ventas y atención al cliente; se valora paso por telecomunicaciones.
  • Conocimientos técnicos en servicios de telecomunicaciones (deseable).
  • Excelentes habilidades de comunicación oral y escrita.
  • Orientación al cliente, calidez y profesionalismo.
  • Autonomía, proactividad y ganas de crecer en un entorno dinámico.

Requisitos

  • Secundario completo; se valoran estudios técnicos o universitarios afines.
  • Jornada completa con turnos rotativos.

Enviar CV a rrhh@cotesma.com.ar con el nombre de la búsqueda en el Asunto, hasta el 30/09/2025. La convocatoria también invita a compartir la búsqueda con personas que cumplan el perfil.

Vanesa Dinamarca subcampeona en Brasil

