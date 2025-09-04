Cultura y espectáculosEducaciónTecnología

Cotesma busca Analista de Tecnología e Innovación para su área BIT

Por: Victoria Veloso

Fecha:

La Base de Innovación Tecnológica (BIT) de Cotesma lanzó una convocatoria para sumar a su equipo un Analista de Tecnología e Innovación, orientado a la exploración y prueba de herramientas emergentes vinculadas a la inteligencia artificial (IA), blockchain y el ecosistema Web3.

La búsqueda está dirigida a personas curiosas, autodidactas y activas en comunidades digitales, interesadas en experimentar con nuevas tecnologías y compartir aprendizajes.

Entre las principales responsabilidades del puesto se destacan:
• Explorar y mapear nuevas herramientas de IA y Web3.
• Probar y prototipar soluciones junto al equipo de innovación.
• Aportar ideas tecnológicas a proyectos reales.
• Documentar y difundir conocimientos adquiridos.

Desde Cotesma remarcan que se valorará especialmente la experiencia autodidacta, la participación en foros, hackatones, DAOs y la motivación por experimentar con tecnologías innovadoras.

Las personas interesadas podrán postularse enviando su currículum a rrhh@cotesma.com.ar hasta el 8 de septiembre de 2025, consignando el nombre de la búsqueda en el asunto del correo.

