Cotesma lanza la nueva versión de Cotesma Play

Cotesma presentó la nueva versión de Cotesma Play, su plataforma de entretenimiento digital, completamente actualizada para ofrecer una experiencia más ágil, intuitiva y personalizada en todos los dispositivos.

La aplicación incorpora un diseño renovado, mejoras en la navegación y una grilla optimizada que permite disfrutar de contenido en vivo y On Demand en cualquier momento. Además, suma herramientas pensadas para facilitar el uso cotidiano y ampliar las opciones de consumo audiovisual.

Entre las principales novedades de la nueva Cotesma Play se destacan:

Ingreso con QR para un acceso más rápido y práctico.

Integración con plataformas premium, incluyendo contenido de HBO Max.

Nuevo catálogo con más de 100 películas y series, en permanente expansión.

Lista de Favoritos, que permite sumar contenido con un clic y verlo en una pestaña dedicada.

Gestión desde “Mis Favoritos” para agregar o eliminar contenidos fácilmente.

Buscador integrado para encontrar canales, películas y series de manera simple.

Inicio en pantalla completa, replicando la experiencia de la TV tradicional.

Menú lateral renovado, con navegación más clara y ordenada.

Nueva grilla de canales, más grande, con mejor visibilidad, información detallada y preview.

Bloqueo de canales para mayor control en cada hogar.

Recomendaciones personalizadas según los intereses del usuario.

Reproducción de las últimas 48 horas en canales habilitados (requiere conexión a internet).

Información de programación futura, con detalles y recordatorio emergente cinco minutos antes de cada contenido.

La actualización ya se encuentra disponible y busca reforzar el ecosistema digital de Cotesma, apostando a una experiencia audiovisual más completa y alineada a los hábitos actuales de consumo.