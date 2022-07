Crimen de Agustina: buscan a un hombre y se elaboró un identikit

Luego de recabar información en el marco del trabajo de investigación realizado surgió la necesidad de ubicar a un hombre a los fines de avanzar con distintas pericias vinculadas al crimen de Agustina Fernández. A partir de diversos elementos cotejados la Policía elaboró un identikit con las características de esta persona.Es importante aclarar que si bien se tienen detalles de las características del hombre – altura, fisonomía y señas particulares – no ha podido ser individualizado fehacientemente hasta el momento, es decir, se desconoce su nombre, apellido, edad exacta, ocupación y demás datos filiatorios.

Se recuerda que para no entorpecer el normal avance de la investigación, el Ministerio Público Fiscal de Río Negro mantiene en reserva los resultados de distintas diligencias realizadas hasta el momento. No obstante, y sin perjuicio de no descartarse otras líneas de investigación, la principal hipótesis en cuanto a la motivación del ataque sería la de un robo.