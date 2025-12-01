Cronograma de limpieza de microbasurales en los barrios para esta semana

La Subsecretaría de Servicios Públicos informa que entre este lunes y el viernes 5 el cronograma de limpieza de microbasurales se cumplirá en los siguientes barrios.

Zona Centro, ladera del Curruhuinca, Altos del Sol, Cancha Catriel, Vamep 36, Oasis, Trabunco abajo.

El servicio se cumplirá con dos camiones y una minicargadora. El cronograma irá rotando semanalmente y se informará con anticipación.

El cronograma se ajustó en reuniones recientes de las que participaron representantes de comisiones de las Juntas Vecinales con funcionarios del Municipio.

Diferentes áreas del Municipio intensificaron las tareas de limpieza en los barrios, de las que participan personal de la Subsecretaría de Servicios Públicos y de la Subsecretaría de Juntas Vecinales.

Trabajan operarios de las delegaciones de Cordones del Chapelco y de Vega Centro, cuadrillas con base en El Arenal, personal de Barrido y Limpieza y otras áreas.

Sin embargo, los microbasurales vuelven a formarse. La Municipalidad recuerda la necesidad de colocar la basura en los lugares designados para tal fin, tanto cestos como volquetes.