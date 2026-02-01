Cuáles son las prestaciones más solicitadas en atención domiciliaria en CABA

La atención domiciliaria se consolidó como una alternativa eficiente, humana y segura para miles de pacientes en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Esta modalidad permite acceder a servicios médicos, terapéuticos y de cuidado personal sin necesidad de trasladarse a un centro de salud, favoreciendo la recuperación en el entorno familiar.

A medida que esta opción gana terreno, es importante conocer cuáles son las prestaciones más solicitadas por los pacientes y qué empresas las brindan con respaldo profesional. En ese escenario, Grupo Medincare se posiciona como uno de los prestadores más completos del sector en CABA.

Por qué crece la atención domiciliaria en Buenos Aires

Las principales razones que impulsan esta modalidad son:

Comodidad para el paciente y su entorno

Disminución de internaciones innecesarias

Reducción del riesgo de infecciones intrahospitalarias

Mayor seguimiento personalizado

Ahorro en traslados y tiempos de espera

Además, muchas obras sociales y prepagas en la ciudad ya cubren buena parte de estos servicios, lo que facilita el acceso.

Las prestaciones más requeridas por pacientes en caba

A continuación, un repaso por los servicios de salud domiciliaria más demandados en Capital Federal:

1. Atención médica periódica

Profesionales clínicos visitan al paciente en su domicilio para realizar controles, seguimientos o evaluación de patologías agudas. Ideal para personas mayores, pacientes crónicos o quienes necesitan evitar traslados.

2. Enfermería domiciliaria

Uno de los pilares del servicio. Incluye curaciones, aplicación de inyectables, control de signos vitales, manejo de sondas, administración de medicación y más.

3. Kinesiología y rehabilitación

La rehabilitación física en casa es fundamental para pacientes post quirúrgicos, con movilidad reducida o patologías neuromusculares. Se realiza con seguimiento y planificación profesional.

4. Cuidados paliativos

Para pacientes con enfermedades avanzadas, se brinda atención médica y contención emocional, con foco en la calidad de vida y el acompañamiento familiar.

5. Oxigenoterapia y equipamiento

Muchos servicios incluyen provisión de oxígeno, aspiradores, camas ortopédicas o elementos especiales para la internación domiciliaria.

6. Acompañamiento terapéutico y cuidado personal

En casos donde se necesita asistencia emocional o supervisión constante, se suman profesionales como acompañantes terapéuticos, cuidadores domiciliarios o auxiliares entrenados.

Grupo Medincare y su cobertura en la ciudad

Con una red de más de 1500 profesionales, Grupo Medincare opera activamente en CABA y alrededores, atendiendo a pacientes a través de obras sociales, prepagas y seguros de ART. Su estructura permite coordinar:

Equipos interdisciplinarios para cada necesidad

Supervisión médica constante

Entrega de insumos y equipamiento hospitalario en el hogar

Asistencia técnica y administrativa

Además, trabajan bajo protocolos que priorizan la seguridad del paciente, la continuidad del cuidado y la calidad humana del servicio.

Una forma de cuidado que llegó para quedarse

La atención domiciliaria en Buenos Aires refleja un cambio de paradigma en la forma de entender la salud. Ya no se trata solo de evitar internaciones, sino de brindar tratamientos completos desde casa, con la misma eficacia que en un sanatorio. Empresas como Grupo Medincare demuestran que este modelo es posible cuando se combina experiencia clínica, organización logística y calidez humana.

Para familias y pacientes que buscan soluciones reales, esta modalidad representa una opción confiable, accesible y en crecimiento constante.