Cuales son los requisitos para vacacionar en Chile

Chile anunció que a partir del 1° de octubre Chile habilitará el ingreso de todos los extranjeros no residentes a su territorio con el objetivo de reactivar el turismo exterior. Para los que quieran planificar sus vacaciones en el vecino país, deberán tener en cuenta algunos requisitos.

Los requisitos para ingresar son:

– La presentación de un test de PCR negativo realizado al menos 72 horas antes del ingreso al país.

– Realizar la Declaración Jurada de Viajeros que especifique tanto el destino como el origen.

– Poseer un seguro médico de viaje con una cobertura mínima de u$s 30.000.

– Tramitar y tener aprobado el Pase de Movilidad, vía el sitio web oficial MeVacuno y certificado de la pauta completa de cualquier vacuna contra el SARS-CoV-2 aprobada por la Organización Mundial de la Salud (OMS) o el Instituto de Salud Pública chileno.

“Solicitamos no planificar un viaje sin antes tener la validación de vacunas por parte del Ministerio de Salud porque no se podrá ingresar a Chile de no contar con el pase”, aclaró este miércoles la subsecretaria de Salud, Paula Daza.

Cuarentena obligatoria

Por otro lado, en cuanto a las medidas de aislamiento que deben cumplir todos los ingresantes a Chile. Se debe realizar una cuarentena de 5 días en caso de poseer el Pase de Movilidad aprobado y de 7 días en caso de queno haya sido confirmado. Todos los cohabitantes deberán acatar las mismas normas.

Además, el traslado desde el paso fronterizo hasta el domicilio donde se realizará el aislamiento debe ser en un transporte privado y directo, sin interactuar con otros individuos. En caso de realizar la cuarentena en un hotel, no se podrá abandonar la habitación en ningún momento.

Para tener en cuenta: incluso concluido el aislamiento será fiscalizado por el Gobierno todos los ingresantes a Chile desde el exterior deben realizar el seguimiento de viajeros durante 14 días.

Importante

Es obligatorio y consiste en un autoreporte diario del estado de salud y de la ubicación, más un testeo que puede realizarse en el punto de ingreso o en los próximos 14 días luego de la llegada al país.

Solo podrán ingresar a Chile los visitantes sin vacunas -incluidos los niños- que se vean obligados a solicitar el acceso por razones estrictas, tales como las relacionadas a criterios humanitarios o de salud.

Los aeropuertos que se habilitan para el ingreso de extranjeros son el de Santiago, Arturo Merino Benítez; las aeroestaciones de Iquique y de Antofagasta, ambos en el norte del país. Ninguno de los aeropuertos para ingreso se encuentra en la región patagónica.