Cuándo salen a la venta y cuánto costarán los pases para Chapelco

En la transición, NeuquénTur se encargará de la pre venta: será en línea y regirá sólo hasta el 28 de abril, según los plazos de la licitación vigente para otorgar la nueva concesión del centro de esquí. Conocé las opciones disponibles y los precios para residentes en Neuquén y Río Negro.



Hasta el 28 de abril, fecha en que se abrirán las ofertas de la licitación pública nacional e internacional convocada por le Provincia para concesionar el centro de esquí y complejo Chapelco, el gobierno neuquino pre venderá venta pases para la próxima temporada invernal en el cerro. Será a partir de la próxima semana, a través de una plataforma de venta directa al público.

El ministro de Turismo de la Provincia del Neuquén, Gustavo Fernández Capiet, brindó detalles al respecto durante una conferencia realizada esta mañana en San Martín de los Andes. Junto al intendente Carlos Saloniti, el presidente de NeuquenTur, Sergio Sciacchitano, y el secretario de Turismo local, Alejandro Apaolaza, anunció cuatro opciones que estarán disponibles para la pre venta.

«La intención es vender para cubrir los costos y no dejar comprometido al nuevo concesionario con una cantidad muy grande”, aclaró el ministro ante la prensa.

Según se informó, los pases saldrán a la venta con dos tipos de tarifas: para residentes en Neuquén y Río Negro y para no residentes en estas provincias. Se podrán adquirir en línea.

Para no residentes el pase de tres días saldrá $324.000 y el de seis días, $576.000.

En tanto, para residentes habrá dos opciones: el pase flexible de tres días que valdrá $188.000 y el pase flexible de diez días que costará $569.000. Estos precios no serán vinculantes para el nuevo concesionario.

Además, Fernández Capiet anticipó que están trabajando con el Banco Provincia del Neuquén para implementar algún tipo de financiamiento para residentes y, en el caso de otros bancos adheridos, con el programa Cuota Simple. También se evalúa reactivar en invierno el programa de promoción turística Viajá Neuquén.

El ministro explicó que “vamos a vender pases, no servicios. Hay servicios que estaban subcontratados y el nuevo concesionario va a decidir. Los dos servicios más importantes son la Escuela y el Rental. La escuela va a seguir con el mismo status, va a ser la de Chapelco, y el Rental es una sub concesión que es la que menos me preocupa porque acá en el pueblo hay oferta para abastecer”.

Precisó que el objetivo de esta pre venta de pases es cubrir los costos operativos que insuma la transición, hasta que se otorgue la nueva concesión. Indicó que han hecho un estudio de cómo se ha comportado históricamente el tarifario de Chapelco y un relevamiento de otras tarifas de mercado. “Tenemos una tarifa que es muy competitiva para salir, es muy razonable y ojalá nos permita vender lo suficiente para cubrir los costos operativos», planteó.