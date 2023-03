Cumplía prisión preventiva: Vecinos de Chacra 28 lograron sacar a imputado de violación del barrio

>> Último MOMENTO

Varios vecinos de la zona reclamaron en las puertas de la vivienda, donde cumplía prisión preventiva un imputado por violación a una menor. Se vivieron momentos de tensión cuando sacaban al imputado para ser trasladado de la vivienda bajo una fuerte custodia policial.

En la tarde de hoy, una decena de vecinos del barrio Chacra 28 y barrios aledaños, se presentaron de forma pacífica en la calle donde un imputado de violación a una menor, se encontraba cumpliendo prisión domiciliaria.

Tras algunas horas de espera para que se presente la fiscalía local al lugar a dar respuesta a los vecinos, los ánimos se comenzaron a caldear y se incendiaron algunos neumáticos en la calle en forma de protesta. Insultos, cánticos y más vecinos que se sumaban al reclamo, se logró que desde la justicia se habilitará el traslado del detenido a un lugar que no ha trascendido.

Momentos de tensión se vivieron al momento en que la fuerza policial sacaba al detenido para ser trasladado. Uno que otro piedrazo llegó hacia el móvil policial que se encontraba en el lugar. Por otro lado la GEOP, que fue convocada para contener cualquier situación, formó un cordón policial para evitar que el detenido sea linchado.

El caso

El hecho ocurrió el día 9 de marzo, en que los padres de una menor, en calidad de amigos del imputado, le pidieron cuidar de la niña por un tiempo. El sujeto aprovechó la situación y abusó de la menor y escapó. Al llegar los padres de la niña y ser anoticiados de lo ocurrido, se dirigieron hacia el hospital local, donde fue corroborado el abuso. Desde el nosocomio se dio intervención a las áreas judiciales y municipales para la contención de la familia.

Repudio a la decisión de la justicia

En un comunicado enviado por Silvia Tello, Secretaria de Desarrollo Social municipal, se repudió enérgicamente la decisión de la justicia integrada por 3 jueces »

En nuestro carácter de Órgano de Aplicación de las Leyes 2302 y 2785 en San Martín de los Andes, expresamos nuestro más profundo REPUDIO a la decisión judicial que resolvió beneficiar con prisión domiciliaria a un detenido a quien se le formularon cargos por abuso sexual con acceso carnal de una niña menor de edad .-

Los hechos -que ahora son de público conocimiento- acontecieron el viernes 9 de marzo de 2023, lográndose el abordaje de la situación por una intervención conjunta del personal de Desarrollo Social y la Comisaría de la Mujer, Niñez y Adolescencia de nuestra localidad, quienes resolvieron el traslado de la niña al Hospital Ramón Carrillo, donde se generó el ámbito de confianza necesario para que declarara lo sucedido, identificando en ese mismo momento a su agresor.

Se activó el Protocolo de ASI, permaneciendo la menor en el Hospital acompañada de familiares y personal policial, retirándose la Guardia de Desarrollo Social .- La operadom de Desarrollo Social, de regreso a su domicilio, advierte que el acusado está en una parada de colectivos del Barrio La Cascada, con un bolso de mano, en .- Da inmediato aviso al personal policial que había actuado en el operativo, y así se activa la detención de la persona .-

Estas actuaciones interinstitucionales se generan como protección integral de los niños, niñas y adolescentes, a efectos de asegurar sus derechos a la vida, a la salud, y a la integridad física, psíquica y social; a la intimidad, a la privacidad, a la autonomía de valores, ideas o creencias y a sus espacios y objetos personales (Art. 14 de la Ley 2302) ,- El ArŁ 17 de la misma norma garantiza a los niños y adolescentes con discapacidades el derecho a disfrutar de una vida plena en condiciones que aseguren su dignidad e integración igualitaria y a recibir cuidados especiales .

El capítulo II de la Ley establece las Medidas de Protección Especial de Derechos en los casos de amenaza o violación de los derechos de niños y adolescentes.-

Como puede advertirse SOBRA LETRA EN LO QUE SON LOS DERECHOS DE LOS NIÑOS, NIÑAS Y ADOLESCENTES .-

Sin embargo la justicia penal en la persona de tres Jueces (dos de ellos mujeres), ante un hecho gravísimo y repudiable como el acontecido, y con antecedentes comprobados que existe riesgo de fuga, resuelven beneficiar al imputado con fundamento en que tiene HIV y a łos inconvenientes que hay en los centros de detención por la cantidad de presos y el hacinamiento que existe (sic) .

Resulta inexplicable que una vez más se violen los derechos de una niña víctima de tamaño delito, desde quienes DEBEN administrar justicia .-

Es inentendible para quienes todos los días trabajamos en situaciones de niños, niñas y adolescente de altísima complejidad, salvaguardando sus identidades e historias, aceptar esta decisión de la Justicia .-

No la ADMITIMOS, no la AVALAMOS, el es prioritario, es excluyente de cualquier otro derecho, no hay nada de hecho o de derecho que le sea oponible .- Por eso es impensable que el imputado “anónimo” goce de arresto en la comodidad de su casa, y la víctima comience todo un peregrinaje sanitario, judicial, educacional y sobre todo “público”.

Establece la Convención sobre los Derechos del Niño (20-11-1989):

“En todas las medidas concernientes a los niños que tomen las instituciones públicas o privadas de bienestar social, los tribunales, las autoridades administrativas o los órganos legislativos, una cansideraciòn primordial a que se atenderá será el interés superior del niño”.

tomen debida nota de que los NIÑOS, NIÑAS Y ADOLESCENTES tienen derecho a que se les asegure de manera prioritaria (antes que a los adultos) el ejercicio pleno de todos sus derechos, para tal efecto siempre se considerará su interés superior .

Y la víctima de este proceso tiene derecho a ver entre las rejas a quien ella misma denunció» finalizaba el documento