Da Pieve propone mejorar mejorar la conectividad de diversos barrios de San Martín de los Andes

El proyecto de caminos alternativos y de ampliación del ejido urbano se encuentran actualmente en la Legislatura provincial.

La concejal María Laura Da Pieve indicó que «hace algún tiempo vengo manteniendo reuniones con técnicos y vecinos de diversos barrios y loteos, dentro y fuera del ejido urbano, para comenzar a diseñar una propuesta/proyecto de caminos alternativos para fortalecer la conectividad de los barrios de Altos de Chapelco, Los Riscos, Tierra de Sol, Los Faldeos, Potrero Alto, Chacra 26, 28 y 30» expresó.

En este sentido dijo que «es notable el crecimiento de las urbanizaciones existentes y las que se planifican sobre ese faldeo particularmente. Esta situación, sumado al proyecto de ampliación del Ejido que se encuentra actualmente en la Legislatura Provincial, hace imperioso diagramar y consensuar distintas trazas en relación a las legítimas demandas y problemáticas de los barrios y trabajar en una solución concreta».

En cuanto al trabajo con el apoyo de la mirada del vecino dijo «estamos trabajando con un grupo técnico – político para encuadrar las ideas de los vecinos y poder de este modo, descomprimir la Ruta 40, único objetivo de este planteo de planificación. Esto no es de un día para el otro pero hay que arrancar, no importa que sea difícil, que conlleve negociaciones con distintos sectores, hay que hacerlo porque la seguridad y la conectividad de San Martín de los Andes no puede esperar».