Daiara Valenzuela se consagró campeona en el Panamericano de Pádel de Chile

La joven deportista de Picún Leufú sumó una nueva conquista con la Selección Argentina.



La neuquina Daiara Valenzuela se consagró campeona en el 7° Panamericano de Pádel que se disputó días pasados en Santiago de Chile, ratificando -con sólo 21 años- que es una de las referentes del país y la Selección Argentina de este deporte.

La jugadora, oriunda de Picún Leufú, se ubica 91 del mundo dentro del top 100 del ranking de la Federación Internacional de Pádel y actualmente entrena en Madrid, España, a las órdenes del experimentado Gabriel Reca en la academia que él mismo dirige, buscando alcanzar su sueño de avanzar los máximos logros en este deporte.

La joven deportista, juega desde los ocho años en esta disciplina. Luego de empezar con básquet y vóleibol, la atrapó este deporte de raqueta por consejo paterno después terminó por adoptarlo.

El equipo nacional femenino, con la neuquina como gran protagonista, logró una histórica victoria ante Brasil por 2-0 en la final del Panamericano Absoluto, al igual que la selección masculina, que también se impuso con el mismo marcador y se quedó con el título continental.

Desde el municipio neuquino felicitaron a la deportista por su esfuerzo, talento y dedicación: “Daiara nos llena de orgullo. Su logro es un ejemplo para las nuevas generaciones del deporte neuquino”, expresaron en las redes sociales.

Con esta consagración, Argentina reafirma su liderazgo en la región y celebra un nuevo título panamericano con una impronta neuquina en el podio.

La Selección femenina tuvo revancha contra Brasil luego de la final perdida ante Brasil en 2023 en Venezuela. Victoria Vílchez y Martina Fassio abrieron la serie con un 6-1 y 6-4 ante Schuck y Cirne Lima. Luego Daiara junto a María Laura Ferreyra liquidaron la historia con un 6-0 y 6-4 frente a Barreto y Giusti.

Con el 2-0, las chicas celebraron el título panamericano y coronaron un torneo perfecto. En semifinales, habían superado 2-0 a Paraguay y en la fase de grupos vencieron 3-0 a Venezuela y 2-1 a Chile.

También integraron el equipo Fiorella Propato, Francesca, Ana Florianira, Sol Capello y Alma Sofía Córdoba.

Otros logros de Daiara

Subcampeona Mundial de Menores categoría Sub-16, 2019, en Castellón, España (con Martina Rinaudo).

Subcampeona en el Mundial de Equipos.

Campeona Mundial de Menores categoría Sub-18, año 2021, en Torreón, México (con Martina Rinaudo).

Campeona en el Mundial de Equipos.

Campeona del Master Menores 2022 en la categoría Sub 18, en Mendoza, Aconcagua Arena (con Paloma Albornoz).

Campeona en XII Juegos Odesur, 2022, Asunción del Paraguay (con Cecilia Reiter).

Campeona torneo AJPP Damas, septiembre 2022, en Posadas, Misiones (con María Laura Ferreyra).

Subcampeona Mundial en Qatar 2024 con Virginia Riera.