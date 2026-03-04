DeportesLocales

Daniel Castellani y una oportunidad única para el deporte de nuestra ciudad

Por: Marcela Barrientos

Fecha:

El Municipio, a través de la Subsecretaría de Deportes, y la Secretaría de Deportes de la provincia de Neuquén, invitan a toda la comunidad a vivir una clínica gratuita con Daniel Castellani, uno de los grandes jugadores de vóley de nuestro país, protagonista de las mayores hazañas de este deporte a nivel internacional.

La ocasión permitirá, además, entrenar con uno de los grandes referentes del deporte argentino.

Castellani ganó la medalla de bronce en los Juegos Olímpicos de Seúl 1988. En 1982, salió tercero en el Campeonato Mundial de Vóley, desempeñándose como capitán de la selección argentina. Obtuvo diploma olímpico en los Juegos Olímpicos de Los Ángeles 1984. En 1993, asumió la dirección de la selección argentina de vóley y bajo su gestión obtuvo la medalla de oro en los Juegos Panamericanos de 1995, la clasificación para los Juegos Olímpicos de Atlanta 1996 en los que salió octava y el octavo lugar en el Campeonato Mundial de 1997. En 2022 se convirtió en el entrenador de la Selección femenina de voleibol de Argentina,​ con la que logró dos Copas Panamericanas.​

La presentación será el sábado 14 de marzo en el gimnasio Javier Carriqueo (pasaje del pueblo 140, frente a comisaría de la mujer) de 19 a 22hs.

Y el domingo 15 de marzo se presentará en el gimnasio del Club Lacar, de 10 a 13hs

La actividad es abierta y gratuita a toda la comunidad. Por cuestiones organizativas, se requiere inscripción previa.

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfJkb_SvXXO1pt6tQlaKFFNKPObNxJsroefE_ypzM2EkNEakg/viewform

