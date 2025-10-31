De la palabra a la imagen: el viaje de La noche sin mí

La película La noche sin mí, protagonizada por Natalia Oreiro y co-dirigida por Laura Chiabrando, llega a San Martín de los Andes con una propuesta que invita a la reflexión y al diálogo sobre lo que ocurre puertas adentro, mientras el afuera late con transformaciones sociales.

La idea, dice Laura, guionista y co-directora del film, nació en 2018, en plena efervescencia de las luchas feministas. Sentía que había una distancia enorme entre los cambios colectivos y lo que pasaba en la intimidad de los hogares. Esa tensión fue el disparador.

Sobre el proceso creativo, destacó el trabajo junto a María Laura Berch, con quien compartió la dirección: “Al aceptar la propuesta lo hizo con la idea de trabajar con una actriz que le fuera un desafío profesional, y ahí penso en Natalia”.

El film cuenta con un elenco integrado también por Pablo Cura, Matilde Creimer Chiabrando y Teo Inama Chiabrando, quienes, según la directora, cada uno tenía sus complejidades, que se trabajaron de forma individual para que en el set se vuelva más potente.

Aunque el equipo no podrá estar presente en la proyección local, Chiabrando celebró el encuentro con públicos del interior: “La película plantea varias preguntas, entonces es un relato que invita a la reflexión, tenemos la certeza de que cada mirada puede proponer y aportarle a la película desde la experiencia personal un análisis diferente, una reflexión íntima e individual que se potencia en el intercambio colectivo.”.

En cuanto al panorama actual del cine argentino, dijo que el cine hecho por mujeres está creciendo, y que los recorridos que tienen sus relatos, solos van demostrando que las miradas femeninas del cine, son necesarias.

Con fotografía de Diego Poleri y sonido de Gaspar Scheuer, La noche sin mí propone un viaje sensorial que cruza lo político y lo íntimo, lo colectivo y lo personal. Una historia que refleja, con sutileza y fuerza, el pulso de una época en transformación.